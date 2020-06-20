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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitimin önemi

İHA

Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan, korona virüs ile uzaktan eğitimin öneminin net bir şekilde ortaya çıktığın ıbelirterek teknolojilerinin tahminlerden daha hızlı bir şekilde geliştiğini ve okulların sadece eğitim verilen yerlerden ibaret olmadığının gerçek anlamda farkına varıldığını kaydetti.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitimin önemi

Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan, korona virüs ile uzaktan eğitimin öneminin net bir şekilde ortaya çıktığın ıbelirterek teknolojilerinin tahminlerden daha hızlı bir şekilde geliştiğini ve okulların sadece eğitim verilen yerlerden ibaret olmadığının gerçek anlamda farkına varıldığını kaydetti.
Tüm dünyayı sarsan yeni tip korona virüs pandemisi, OECD’nin açıkladığı verilere göre 39 ülkede okulların kapanması nedeniyle 421 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi. Okulların pandeme döneminde kapalı tutulmasını değerlendiren Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan, pek çok ülke öğrencilerinin eğitim süreçlerine kesintisiz devam edebilmeleri için dijital eğitim teknolojilerinden yararlanarak uzaktan eğitim sistemine çok kısa süre içinde geçiş yapmak zorunda kaldıklarını vurguladı. Mercan, “ Şu anda bütün dünya hızla uzaktan eğitim araçlarını kullanarak geçici bir süre için eğitimin devamını sağlamaya çalışıyor. Bu açıdan baktığımızda uzaktan eğitim araçlarının bu acil durum gereksinimlerini karşılayacak minimum yeterliliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu teknoloji ideal midir, yüz yüze eğitimi tamamen gereksiz hale getirecek kadar ilerlemiş midir derseniz, tabii ki cevabı hayır. Eğitimin amacı yalnızca bilgi aktarımı yapmak değildir bu süreçte bunu çok daha net bir şekilde gördük. Okulları çağa uygun olarak kurgulamamız gerekmektedir. Geleceğin nesilleri olan çocukları çağın bilim ve teknolojisi, kültürü, sanatı ve hayatına hakim olacak şekilde hazırlamak küresel rekabetin vazgeçilmez şartıdır. 21. yüzyıl bilgi ve hız çağını temsil etmektedir. Bu nedenle okulların buna göre tasarımlanması gerekmektedir. Bunun için de hem eğitim programlarının hem de eğitim alanlarının hızlı değişen teknolojilere ve iş hayatına adaptasyonu sağlayacak nesillerin yetiştirilmesi şeklinde hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle esnek eğitim programları ve uygun okul ortamları oluşturulmalıdır. Yetiştirilecek insan gücünün hızlı değişen iş ve sosyal hayata uyum yeteneği yüksek bireyler olarak yetiştirmek gerekmektedir. İçinde yaşadığımız çağ teknoloji ve hız çağı olduğu için her şeyin şu andakinden daha hızlı değişmesi beklenmektedir. Toplumun bu değişim ve gelişim sürecini sağlıklı bir şekilde yönetebilmesi için yeni nesillerin bu yeni hayat tarzına uygun ve esnek yetiştirilmesi gerekmektedir. Eğitim süreçlerinde bu konunun göz ardı edilmeden, yapılan programlamalar da özenle üzerinde durulması gerekmektedir” dedi.
Ülkelerin geleceğinin inşasının iyi planlanmış eğitime bağlı olduğuna parmak basan Mercan, “Düşünen, algılayan, analiz ve sentez yapabilen çağın gelişmelerini okuyup anlayıp kavrayarak problem çözme yeteneklerine sahip esnek nesillerin yetiştirilmesiyle 21. yüzyılın küresel dünyası ile her alanda rekabette başarılı bir Türkiye inşa edilebilir biz okulumuzda geleceğin dünyasına öğrencileri hazırlayacak şekilde eğitim veriyoruz" diye konuştu.
Dr Mercan, tüm kampüslerini öğrencilerin kendilerini akademik alan dışında geliştirebilecekleri pek çok atölye ve teknoloji alanlara uygun tasarladıklarını ve bu oluşumun tüm eğitim çevrelerince örnek alınması gerektiğini de ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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