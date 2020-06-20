Malatya'da LGS sınavı heyecanı

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına öğrenciler, koronavirüs tedbirleriyle girdi.<br>Sınava girecek öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı. İçeri alınmadan önce ellerine dezenfektan sıkılan öğrencilere, yeni maske taktırıldı. Geç kalan öğrenciler, koşarak sınava yetişmeye çalıştı.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-20 11:32:33<br>
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