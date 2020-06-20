Malatya’da 2 sokak karantinaya alındı

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2 sokak koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Tecde Mahallesi Kubilay ve Turgut Reis sokaklarında bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi takip başlattı. İki sokakta yaşayan kişilere yapılan testelre vaka sayılarında artış görülünce Hıfzıssıhha Kurulu tarafından her iki sokak karantina altına alındı. 2 sokağı kapatan polis, giriş ve çıkışa izin vermedi. Karantina altına alınan sokaktaki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-20 14:32:31<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.