Malatya’da 2 sokak karantinaya alındı

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2 sokak koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Tecde Mahallesi Kubilay ve Turgut Reis sokaklarında bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi takip başlattı. İki sokakta yaşayan kişilere yapılan testelre vaka sayılarında artış görülünce Hıfzıssıhha Kurulu tarafından her iki sokak karantina altına alındı. 2 sokağı kapatan polis, giriş ve çıkışa izin vermedi. Karantina altına alınan sokaktaki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-20 14:32:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.