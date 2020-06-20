Genelkurmay İstihbarat Başkanının emir astsubayına FETÖ'den gözaltı

<br>MALATYA, (DHA)GENELKURMAY İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubayı M.K., FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.<br>Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ankesör soruşturmaları' ve 'itirafçı beyanları' kapsamında polis, hakkında gözaltı kararı verilen astsubay kıdemli başçavuş M.K.'yi Ankara'da yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında çok sayıda kişinin ifadesi bulunduğu belirtilen M.K., sorgulanmak üzere Malatya'ya getirildi. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubaylığını yapan M.K., emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-20 14:37:52<br>
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