Başkan Çınar’dan Babalar Günü mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Babalar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Ailesi için kol kanat olan, büyük çaba sarf eden babalarımız saygının ve hürmetin en iyisine layıktır” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar mesajında, "Toplumda değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemeyecek olan babalarımız, güçlü bir aile yapısının da temelini teşkil etmektedir. Türk örf ve adetlerinde ailede babanın merkezi bir konumu vardır. Evin direği, ailenin dayanak noktasıdır. Evlatlarına tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, sevgi dolu yürekleri ile aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan babalarımızın değerini bilmeli ve onlara saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz. Evlatlarını bu vatan uğruna şehit vermiş babalarımızı asla unutmadan onlara her zaman kucak açmalı, sevgimizi ve saygımızı her daim göstermeliyiz. Vatan toprağı için canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizin anne ve babaları bizlere emanettir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit babaları olmak üzere, bütün babalarımızın ve baba adaylarının babalar gününü en içten dileklerimi kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenliklerle dolu bir hayat temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi

