Kimliğini kaybeden öğrencilerin yardımına jandarma yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kimliğini kaybeden öğrencilerin yardımına jandarma yetişti

İHA

Kimliğini kaybeden öğrencilerin yardımına jandarma yetişti

Malatya’da LGS öncesi kimliklerini kaybeden 3 öğrencinin yardımına jandarma yetişti. Jandarma eşliğinde nüfus müdürlüğünde geçici kimlik çıkaran öğrenciler sınava girebildi.
Malatya’nın Battalgazi ilçesi Hacıhaliloğlu Mahallesi'nde Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi kimliklerini kaybeden 3 öğrenci, içeri alınmayınca devreye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri girdi. jandarma aracına alınan öğrenciler, nüfus müdürlüğüne götürülerek burada geçici kimlik kartı çıkarıldı.
Daha sonra yeniden sınav yerine yetiştirilen öğrenciler tam zamanında içeri girerek sınava yetiştiler. Öğrenciler ve veliler, jandarma personeline teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çınar’dan kiraz yarışması ödül törenine davet
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan kiraz yarışması ödül törenine davet
Karantinadakilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan
YEREL HABERLER Karantinadakilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ...
Başkan Çınar’dan Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan Babalar Günü mesajı
Baro Başkanı Han’dan, güvenlik güçlerine teşekkür
YEREL HABERLER Baro Başkanı Han’dan, güvenlik güçlerine teşekkür
Başkan Güder’den Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder’den Babalar Günü mesajı
Genelkurmay İstihbarat Başkanının emir astsubayına FETÖ'den gözaltı
YEREL HABERLER Genelkurmay İstihbarat Başkanının emir astsubayına ...
Malatya'da 2 sokak karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 2 sokak karantinaya alındı
Genelkurmay İstihbarat Başkanının emir astsubayı FETÖ’den gözaltına alındı
YEREL HABERLER Genelkurmay İstihbarat Başkanının emir astsubayı ...
Malatya’da 2 sokak karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya’da 2 sokak karantinaya alındı
Malatya’da LGS kısıtlamasında sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Malatya’da LGS kısıtlamasında sokaklar boş kaldı
Malatya'da LGS sınavı heyecanı
YEREL HABERLER Malatya'da LGS sınavı heyecanı
Pandemi sürecinde uzaktan eğitimin önemi
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde uzaktan eğitimin önemi
AK Parti Battalgazi’de 125 kişilik ekiple start verdi
YEREL HABERLER AK Parti Battalgazi’de 125 kişilik ekiple start verdi
Malatya’da korona virüs önlemleri altında LGS sınavı Öğrencilere maske dağıtıldı, sosyal mesafeye dikkat edildi
YEREL HABERLER Malatya’da korona virüs önlemleri altında LGS ...
Malatya Barosu Ankara’ya yürüyor
YEREL HABERLER Malatya Barosu Ankara’ya yürüyor
Pütürge'deki kayınbirader cinayetinde tahliye
YEREL HABERLER Pütürge'deki kayınbirader cinayetinde tahliye
Müdür Tatlı, LGS’ye gireceklerden rahatlık istedi
YEREL HABERLER Müdür Tatlı, LGS’ye gireceklerden rahatlık istedi
Çınar, Ankara’da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Çınar, Ankara’da ziyaretlerde bulundu
Cemil Taşçıoğlu anısına kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Cemil Taşçıoğlu anısına kütüphane açıldı
Doğanşehir ‘Vahap Babası’nı kaybetti Belediye Başkanı Küçük’ün vefatı ilçeyi üzüntüye boğdu Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Doğanşehir ‘Vahap Babası’nı kaybetti Belediye Başkanı ...
Şevket Salik, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Şevket Salik, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanlığı'na ...
Malatya’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza
YEREL HABERLER Malatya’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza
Gürkan’dan Küçük için baş sağlığı mesajı
YEREL HABERLER Gürkan’dan Küçük için baş sağlığı mesajı
Toplu ulaşım araçları LGS öğrencilerine ücretsiz
YEREL HABERLER Toplu ulaşım araçları LGS öğrencilerine ücretsiz

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X