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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Belediyesi’nden Babalar Günü etkinliği

İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla "Karantina Günlerinde Babam ve Ben" adlı video yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren ailelere hediyelerini takdim eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Babalar ulu çınardır. Allah Babalarında annelerinde eksikliğini vermesin" dedi.

Battalgazi Belediyesi’nden Babalar Günü etkinliği

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla “Karantina Günlerinde Babam ve Ben” adlı video yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren ailelere hediyelerini takdim eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Babalar ulu çınardır. Allah Babalarında annelerinde eksikliğini vermesin” dedi.
Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından pandemi sürecinde evlerinden dışarıya çıkamayan çocuklar için 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla “Karantina Günlerinde Babam ve Ben” video yarışması düzenlendi. Yönetmenliğini annelerin yaptığı, başrolde ise Baba ve çocukların performanslarının sergilendiği video yarışması Müzik, Mutfak ve Resim olmak üzere 3 kategoride düzenlendi. Annelerin yönetmenliğini yaptığı videolarda, babaların ve çocukların performansları dikkat çekiciydi. Baba ve çocuklarının eğlenceli anlarının yer aldığı videolar, jüri ve izleyenler tarafından büyük beğeni toplarken, yarışmada dereceye giren ailelere hediyelerini Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder takdim etti. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Malatya Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Zafer Kılınçer ile birlikte davetliler katıldı.
Yarışmada her kategoride 1.2. ve 3. olan ailelere hediyeler verilirken; 1. olan aileye bisiklet, 2. olan aileye saat ve 3. olan aileye ise 500 TL hediye çeki takdim edildi.

"Çok ama çok güzel bir yarışma oldu"
Yarışmanın jüri üyesi olan Malatya Valiliği Basın Müdürü İbrahim Halil Kılıç, “Babalar gününde böyle bir yarışmayı düzenlediği için Battalgazi Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Çok titiz bir jüri oylaması yaptık. Birbirinden güzel sunumlar vardı. Gerçekten seçim yaparken çok ama çok zorlandık. Yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı, anne ve babalarımızı medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu tür yarışmalarda önemli olan böyle etkinliklere katılmak ve Belediyenin size vermiş olduğu değere karşı bir tezahürde bulunmak önemliydi. Ben herkesi kutluyorum. İleriki yıllarda çıtanın daha da yükseltilerek, farklı yarışmalarla ilimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmasını bekliyorum. Tekrar Battalgazi Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Bir diğer jüri üyesi İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Zafer Kılınçer ise “Tüm Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçte Battalgazi Belediyesi çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdi. Bu organizasyondan dolayı Battalgazi Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun içinde olmaktan büyük bir gurur ve onur duydum” ifadelerini kullandı.

"Allah babalarımızın ve annelerimizim eksikliğini vermesin”
Yarışma çerçevesinde baba ve çocukların güzel performanslar ortaya koyduklarına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güderi, “Ülke olarak yaşamış olduğumuz Pandemi sürecinde sizleri daha güzel ortamlarda misafir etmek isterdik ama bildiğiniz gibi salgın süreci hala devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi yeni normalimizi oluşturduk. Bu yeni normale göre de yaşantımızı dizayn etmemiz gerekiyor. Bu hafta bildiğiniz üzere babalar günü kutlanacak. Baba demek dayanak demek, baba demek her şey demek. Baba atadır. Babalar ulu çınarlardır. Ulu çınarlar meyve vermeseler dahi sizleri gölgelerinde barındırır, sahip çıkarlar. Size kucak açarlar. Zaten sizler bunu yaşayarak öğreniyor ve görüyorsunuz. Allah babalarımızın ve annelerimizim eksikliğini vermesin. Babalarımızın kıymetini Türk toplumu olarak biliyoruz. Bu kültürümüzü ve ahlakımızı yaşamımız boyunca devam ettirmemiz lazım. Pandemi sürecinde çocuklarımız evden çıkamadı. Çocuklarımız bu durumdan çok ama çok sıkıldığının farkındayız. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde çocuklarımızın bu süreçte yanlarında olmak adına onlar için bir yarışma düzenledik. ‘Babam ve Ben’ isimli bir video yarışması. Çocuklarımız babalarıyla güzel videolar çekip bizlere gönderdi. Jürimizde bu videoları değerlendirdi. Jürimiz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışmada dereceye giren yavrularımıza hediyelerini vereceğiz. Pandemi sürecinde ki sıkıntılarına karşılık gelmeyecek ama sembolikte olsa bu hediyeleri sizlerle buluşturmak istedik. Pandemisiz günlerde daha güzel babalar günlerinde buluşmak dileğiyle” dedi.
Program sonunda jüri üyelerine de çeşitli hediyeler takdim eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yarışmada dereceye giren ailelerle de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Müzik kategorisinde kazanlar:1 Saffet/ Azra Özdemir, 2 Ataman/Melek Karakeçeli,3 Hasan/Bahar Gür
Resim ve küçük dokunuşlar kategorisinde kazanlar:1 Bülent/Yağmur Topal, 2 Erkan/ Miraz Güleşe, 3 Abidin/Baran Bora Oğuz,
Yemek kategorisinde kazananlar:1 Gökhan/Burak Engin,2 Ali/ Elif Özdemir, 3 Mehmet/ Amine Yalım.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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