Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Göztepe’yi konuk etti. Mücadeleden 21 galip ayrılan ev sahibi ekip, 12 haftanın ardından 3 puanla tanıştı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Gökhan Töre, ceza sahasının hemen dışından vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleyi bulmadı.

71. dakikada Farnolle’nin Wilzeck’e yaptığı faul sonucu VAR’a giden halem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da yaptığı itirazlar üzerine kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

76. dakikada penaltı noktasının başına geçen Alpaslan’ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 11

78. dakikada Acquah’ın ceza alanına yaptığı ortada Vidar, yakın mesafeden topu kaleci Beto’nun sağından ağlara gönderdi. 21

80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kamil Wilczek’in, altıpas üzerinden şutunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.

90. dakikada kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Umut’un vuruşunda kaleci Beto topu çeldi.

90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tripic’in şutunda Hadebe topu kale çizgisinden çevirerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xxx, Mina xx, Hadebe xxx, Fofana xx (Vidar dk. 56 xx), Acquah xx, Robin xx (Ndayishimiye dk. 71 x), Gökhan xxx, Murat xx (Donald dk. 88 ?), Sakıb xx (Karim Hafez dk. 88 ?), Umut xxx

Yedekler: Muhammed Enes Salik, Abdulsamed Damlu, Yiğithan Güveli, Karim Hafez, Ahmed Ildiz, Mitchell Donald, Youssouf Ndayishimiye, Remi Walter, Erkan Kaş, Vidar Kjartansson

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe: Beto x, Gassama x (Atınç dk. 88 ?), Alpaslan x, Titi x, Berkan x, Castro x (Borges dk. 90 ?), Soner x (Napoleoni dk. 61 x), Halil x (Tripic dk. 61 x), Mossoro x (Deniz dk. 82 ?), Serdar x, Wilzeck x

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Atınç Nukan, Murat Paluli, Zlatko Tripic, Kerem Atakan Kesgin, Yalçın Kayan, Andre Poko, Celso Borges, Deniz Kadah, Stefano Napoleoni

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Umut (dk. 41), Vidar (dk. 78) (Y. Malatyaspor), Alpaslan (dk. 76 pen.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Hadebe, Sakıbi Karim (Y. Malatyaspor), Alpaslan (Göztepe)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.