BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe: 2-1

<br>Taha AYHAN / MALATYA (DHA)STAT: Yeni Malatya<br>HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Cem Hanoğlu<br>BTC TURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç (Dk. 88 Hafez), Robin Yalçın (Dk.70 Youssuf), Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım (Dk.82 Donald), Fofana (Dk.55 Vidar Kjartansson) Umut Bulut<br>GÖZTEPE: Beto Gassama (Dk. 90 Atınç Nukan), Alpaslan, Titi, Berkan, Castro (Dk. 90 Borges), Soner (Dk.61 Napoleoni), Halil (Dk.61 Tripic), Mossoro (Dk.82 Deniz), Serdar, Wilzeck<br>GOLLER: Dk. 41 Umut, Dk.78 Vidar Kjartansson (Yeni Malatyaspor) Dk. 76 Alparslan (P) (Göztepe)<br>SARI KARTLAR: Hadebe, Sakıb (Yeni Malatyaspor) Alparslan (Göztepe)Süper Lig'in 28'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe´yi koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçta 2-1 mağlup etti.<br>12'nci dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Chebake´nin bekletmeden yaptığı vuruşta Göztepe savunması araya girdi.<br>34'üncü dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Mina'nın vuruşu etkisiz kalınca, Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.<br>36'ncı dakikada gelişen Göztepe'de atağında gerilerden atılan uzun topla buluşan Wilzeck'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin hemen yanından auta çıktı.<br>41'inci dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre´nin ortasında ceza sahasındaki Umut Bulut kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.<br>Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.<br>76'nci dakikada skora denge geldi. Göztepe´de Wilczek, kaleci Farnolle´nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu VAR´da izleyen Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Alpaslan, skora dengeyi getirdi: 1-1.<br>78'inci dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Acquah´ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Vidar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.<br>Karşılaşmada başka gol olmadı ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe´yi 2-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-20 23:10:24<br>
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