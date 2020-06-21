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BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardından

DHA

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig'in 28'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Yeni Malatyaspor müsabakasının zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini ve maça bu yönde hazırlandıklarını ifade eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Yeni Malatyaspor'un 3 puana ihtiyacı vardı, küme düşme hattında. Oyunda dengeli bir görüntü çizdik, çok kaliteli bir maç değildi bunu açıkça söyleyebiliriz. Karşılaşmanın ilk yarısında çok net bir pozisyonu...

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardından

<br>Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig'in 28'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.<br>Yeni Malatyaspor müsabakasının zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini ve maça bu yönde hazırlandıklarını ifade eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Yeni Malatyaspor'un 3 puana ihtiyacı vardı, küme düşme hattında. Oyunda dengeli bir görüntü çizdik, çok kaliteli bir maç değildi bunu açıkça söyleyebiliriz. Karşılaşmanın ilk yarısında çok net bir pozisyonu kaçırdık. 1-0 geri düştük, ikinci yarı büyük bir çabamız oldu. Oyunu dengeledik, üstünlük kurduk, pozisyonlar bulmaya çalıştık. Çok net pozisyonlar yakalayamasak da tam 1-1´lik skoru yakalamışken hemen peşinden kalemizde gol görmek bizi üzdü. Bizim beraberlik golü atmamızdan sonra Yeni Malatyaspor büyük riskler alacaktı, bizde istediğimiz oyunu alan bulduğumuz anda etkili oyuncularla sağlayacakken kötü bir gol yedik. Burada hepimizin çok dikkatli olması lazım, özellikle oyuncuların. Puansız ayrıldığımız için çok üzgünüz. Bir puan, belki 3 puan alma niyetindeydik. Bunu yapamadığımız için üzgünüz ama bunun mutlaka telafisi olacaktır. İyi skorlar alarak iyi bir görüntü çizmeye başlayacağımıza eminim" diye konuştu.<br>HASAN ÖZER: KADER MAÇINA ÇIKTIK<br>Kendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını, deplasmanda aldıkları Beşiktaş galibiyetinin ardından 12 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan BtcTurk Yeni Malatyaspor yardımcı antrenör Hasan Özer, "Çok kötü günler geçiriyorduk. Kader maçına çıktık, oyuncular kader birliği yaptı, karakterlerini ortaya koyarak galip gelmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Mükemmel bir oyun sergilediler. Rakibin penaltı golü ile beraberliği yakalamasına rağmen attığımız ikinci gol bu inancın göstergesiydi. Penaltı kararı sonrası VAR'a gitmesi gerektiğini düşünüyorduk. Geçen hafta da Kasımpaşa karşısında 90+ 2'nci dakikada Umut'un gole giderken rakibin eliyle kesmesi VAR'da incelenmedi. Biz kulüp olarak bundan önce verilmeyen penaltılar da ağzımızı açmadık ama bugünkü ağır karar sonrası bir itiraz nedeniyle hocamız tribüne gönderildi. Hocamız yapılan haksızlığa, adaletsizliğe ses çıkarmak istedi. Ligde son 6 haftaya girdik ve bu nedenle de mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıktık. Eğer Allah göstermesin bu maçı kaybetmiş olsaydık ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz, oyuncularımızı yürekten kutluyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Ersan Parlatan'ın açıklamaları<br>Hasan Özer'in açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-21 00:12:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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