Milletvekili Fendoğlu’ndan galibiyet sevinci

Yeni Malatyaspor’un 12 hafta aradan sonra galip gelmesi, Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun da sevincine yol açıp, “Bu saatten sonra her maç bize final” dedi.

Süper Lig’de kalmak için mücadele veren Yeni Malatyaspor’un kendi sahasında İzmir takımı Göztepe’yi 21 mağlup etmesinden sonra önemli 3 puan aldı. Küme düşmeme yolunda önemli 3 puanı hanesine yazdıran Yeni Malatyaspor’un haftalhar sonrası galip gelmesinin sevincini yaşayan Milletvekili Fendoğlu, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Vazgeçmek yok Malatya’m. Bu saatten sonra her maç bize final. Her maçta hakemleri de yenecek kadar gol atacaksınız. Biz bu oyunu bozacağız. Y.Malatya:2Göztepe:1” ifadelerini kullandı.

