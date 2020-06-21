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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da korona virüs günlerinde otomobilde sinema keyfi

İHA

Malatya’da korona virüs günlerinde otomobilde sinema keyfi

Malatya’da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen nostaljik arabalı sinema etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Malatyalılar açık havada gösterilen filmle moral buldu.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle vatandaşlara moral olması amacıyla etkinlik düzenleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği ‘Arabalı Sinema Film Günleri’ ile Malatyalıları Türk sinemasının beğenilen filmi ile buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesinin yanında yer alan otoparkta gerçekleştirilen etkinlikte kurulan dev ekranın karşısına park eden vatandaşlar, araçlarının içerisinde başrollerini Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysa, Sarp Akkaya’nın paylaştığı Türk yapımı drama filmini izledi.
AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da alana otomobil ile gelerek filmi izledi.
Başkan Gürkan, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, “Yaşadığımız dünya bir sinema, yaşadığımız hayatı filim olarak değerlendirirsek önemli olan dünya sinemasında oynadığımız hayat filmindeki rollerimizin güzel olmasıdır. Ekranları başında bizleri izleyen ve arabalarıyla buraya gelen ve biraz sonra filmi izleyecek olan sinemaseverler, Anne ve Babalarımıza hürmette kusur etmeyelim. Onlara öf bile demeyelim. Çünkü Anne ve Babalarımızın duaları evlatlarının önünü açacaktır. Onları evlerinde yalnız bırakmayalım. Kimsesiz ve sessiz bırakmayalım. Tüm hemşerilerimin babalar gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.
AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sinemadan uzak kalan sinemaseverler için bu tür bir etkinlik düzenlediğini belirterek, “Babalar Günü böyle anlamlı bir günde güzel bir filmi sizlerle buluşturdukları için ayrıca teşekkür ederim. Herkesin babası kendisi için çok çok değerlidir. Ahirete intikal eden bütün babalarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan babalarımıza sağlıklı ömürler diliyoruz” dedi.
Sinemanın hayatın her safhasında var olduğunu ifade eden Tüfenkci,”Bu karakterler hayatın içinde çıkınca bir anlam ifade ediyor. 7. Koğuştaki karakterlerde hayatımızın içinde çıkmış karakterler. Hepinize iyi seyirler diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Salgın dolayısıyla herkesin kendi özel otomobillerinde oturarak seyrettiği filmin gösterimi sırasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çeşitli ikramlar da sunuldu.
Öte yandan etkinlik öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük anısına hazırlanan sinevizyon da gösterime sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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