Battalgazi’nin çehresini değiştirecek projeler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’nin çehresini değiştirecek projeler

İHA

Mahalle toplantıları kapsamında Ferhadiye Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçenin sorunlarını yakından bildiklerini belirterek, "Battalgazi'nin kaderinin değişmesi lazım. Bu kaderi değiştirecek projelerimiz var" dedi.

Battalgazi’nin çehresini değiştirecek projeler

Mahalle toplantıları kapsamında Ferhadiye Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçenin sorunlarını yakından bildiklerini belirterek, “Battalgazi’nin kaderinin değişmesi lazım. Bu kaderi değiştirecek projelerimiz var” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ferhadiye Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Muhtarlık binasının bahçesinde gerçekleştirilen toplantıda mahalle sakinlerinin sorun, sıkıntı ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, ilçeye yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Battalgazi ilçesinin kaderinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Güder, bu kaderi değiştirecek projelerinin olduğunu belirtti.

“Başkanımız önemli projelere imza atıyor”
Ferhadiye Mahalle sakinleri adına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten muhtar Adnan Çit, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e mahallemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah devletimizden ve hükümetimize zeval vermesin. Ülkemiz için Malatya’mız için önemli hizmetler sunuluyor. Başkanımız önemli projelere imza atıyor ve bizlere kapısı her zaman açık olan bir başkan. Bundan sonra da biz kendisiyle istişarelerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gücümüz millet, işimiz hizmet”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de yaptığı konuşmada, ‘Gücümüz millet, işimiz hizmet’ anlayışını kendilerine şiar edindiklerini vurgulayıp, “Biz bu görevlere talip olduğumuzda gücümüz millet, işimiz hizmet anlayışı ile yola çıktık. Bölgemizdeki insanlara hizmet etme adına elimizden gelen hizmeti hayata geçirerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İlçeye yapacağımız yatırımlar öncesi muhtarlarımızla istişare bulunuyoruz. Kendi mahallesindeki sıkıntıları bize aktarmak isteyen muhtarlarımız ile sürekli bir araya geliyoruz. Belediyemizin imkanları dahilinde tüm muhtarlarımıza yardımcı oluyoruz. Kernek’te bir kütüphanemiz vardı. Malatyalı çocuklarımız oradan istifade ediyorlardı. O kütüphane Malatya’mıza küçük geliyordu. Oraya büyük bir kütüphanenin yapılması gerekiyordu. Önceki dönemde arkadaşlarımız çalışmayı başlatmışlardı ama Kültür ve Turizm Bakanlığı’na pandemi nedeniyle yer tahsisi yapamadığımız için Malatya’da kütüphane yapılamadı. Bunun Malatya için ciddi bir ihtiyaç olduğunun farkındayız. Arkadaşlarımızın özellikle bu konu üzerinde ayrıca durmaları talimatlarını verdim” şeklinde konuştu.

“Gençlik merkezleri yapıyoruz”
Sanat Okulunun kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Güder,” Sanat Okulunun geçmiş dönemde Yeşil Kuşak projesi ile bütünleştirilerek kaldırılması gündemdeydi. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Tabi bunlar bugünden yarına olabilecek projeler değil. Çalışmalarımız Bakanlık düzeyinde devam ediyor. Umut ediyorum ki; Kütüphane sorununu en kısa süre içerisinde hallederek evlatlarımızın faydalanabileceği modern bir kütüphaneyi biran önce Malatya’mıza kazandırırız. Battalgazi ilçesine gençlik merkezleri yapıyoruz. Ferhadiye, İstiklal ve Cevherizade mahallemiz genelde iç içe olan mahalleler. Burayla alakalı bir sosyal tesis düşüncemiz vardı. Çıkan aksilikler nedeniyle hayata geçiremedik. O projeyi rafa kaldırmadık. Projenin özellikle takipçisi olacağız” dedi.

“Battalgazi’nin kaderini değiştirecek projelerimiz var”
Battalgazi’nin kaderini değiştirebilecek güzel projelerinin olduğunu ifade eden Başkan Güder, “Malumunuz üzere belediye başkanlığı görevi süresi boyunca şanssız bir dönemi yaşıyoruz. Malatya’mızın da içerisinde yer aldığı bir depremin Malatya’da yaşanmış olması. Hemen akabinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de pandemi ile karşı karşıya kalması. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği gibi belediyemizin yatırımlarını da etkiledi. Bunlar bizim için mazeret değil. Battalgazi’nin kaderinin değiştirilmesi gerekiyor. Battalgazi’nin kaderini değiştirebilecek çok güzel projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Kanalboyu’nu aşağı doğru uzatmak. İnşallah bu çalışmamıza başlanacak. Bizde etrafındaki peyzaj düzenlemesini yaparak o kanalı aşağı doğru götürmek istiyoruz” diye konuştu.

“Kentsel dönüşüm ile şehri sıkışmışlıktan kurtarmamız lazım”
Kentsel dönüşümün Malatya için gereklilik değil şart olduğunu anlatan Başkan Güder, şunları söyledi: “Depremden sonra özellikle Battalgazi bölgesi için şöyle bir talebimiz vardı. Her evin deprem açısından tekrar incelenmesi. Battalgazi’mizdeki binalarımızın büyük bir çoğunluğu, 2000 yılından önce yani deprem yönetmeliğinden önce yapılan yapılar olduğunu biliyoruz. Allah vermesin yarın kuvvetli bir depremle karşılaştığımızda, Allah göstermesin bu durum birçok insanın hayatına mal olabilir. O yüzden kentsel dönüşüm Malatya için gereklilik değildir, şarttır. Şehri biraz dağıtmamız lazım. Bu bağlamda şehri bu sıkışmışlıktan kurtarmamız lazım. Bu şehri ancak açarak problemleri çözebilirsiniz. Şehri kurtarırken de Battalgazi bölgesini göz önüne getirdiğimizde, Şehir Gösteren’de önümüz kesiliyor. Buraya geliyoruz, makasın dar kısmı gibi. Solumuz Beydağı, sağımız Çevreyolu. Dolayısıyla Battalgazi’nin gelişebileceği, buraları da rahatlatabileceği kesim Çevreyolunun alt kısmı. Zaman zaman ben bunu konuşurken insanlar diyorlar, hiç çevreyolunun üstünden bahsetmiyorsun. Çevreyolunun üzerinde manevra yapabileceğimiz alan yo. Alan olmadığı yerlerde bazen bazı yerlerde doldur boşaltı yapmanız lazım. Dolayısıyla o bölgede kentsel dönüşüm şart. Sancaktar Mezarlığı diye tabir ettiğimiz yerde inşallah 110 dönümlük alanda bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan Battalgazi’nin kaderini değiştirecek dediğimiz projeleri, ilgili Bakanımızla görüştük. Cezmi Kartay’ın bir an önce düzenlenmesi lazım. O bölgede de çalışmamız var ve şuan arkadaşlarımız projelerini hazırlıyorlar. İnşallah amacımız Battalgazi’ye faydalı olmak. Battalgazi’yi daha yaşanabilir bir ilçe yapmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.
Program sonunda Ferhadiye Mahallesi Muhtarı Adnan Çit tarafından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e Ferhadiye mahalle sakinleri adına Ferhadiye Mahallesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atıl şekilde bekleyen bina vatandaşın hizmetine sunulacak
YEREL HABERLER Atıl şekilde bekleyen bina vatandaşın hizmetine ...
Battalgazi Otağı ile tarihe yolculuk fırsatı
YEREL HABERLER Battalgazi Otağı ile tarihe yolculuk fırsatı
Malatya’da korona virüs günlerinde otomobilde sinema keyfi
YEREL HABERLER Malatya’da korona virüs günlerinde otomobilde sinema ...
Büyükşehir, çağrı merkezi ile vatandaşın ihtiyaçlarına cevap veriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, çağrı merkezi ile vatandaşın ...
Milletvekili Fendoğlu’ndan galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan galibiyet sevinci
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardından
Ersan Parlatan: "Çok üzgünüz"
YEREL HABERLER Ersan Parlatan: "Çok üzgünüz"
Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Özer: "Bizim için hayati bir maçtı"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Özer: "Bizim için ...
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe: 2-1
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe: 2-1
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Göztepe: 1 (Maç ...
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk ...
Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayına FETÖ'den gözaltı - Yeniden
YEREL HABERLER Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir ...
Battalgazi Belediyesi’nden Babalar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden Babalar Günü etkinliği
Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü ...
Malatya OSB Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi alındı
YEREL HABERLER Malatya OSB Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi alındı
Malatya'dan öğrenci velilerine ikram
YEREL HABERLER Malatya'dan öğrenci velilerine ikram
MHP İl Başkanı Samanlı, esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Samanlı, esnafın sorunlarını dinledi
Yeşilyurt’ta yeşil gıda marketleri yaygınlaştırıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta yeşil gıda marketleri yaygınlaştırıyor
Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
YEREL HABERLER Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Şehit ailesinin talebine duyarsız kalınmadı
YEREL HABERLER Şehit ailesinin talebine duyarsız kalınmadı
Kimliğini kaybeden öğrencilerin yardımına jandarma yetişti
YEREL HABERLER Kimliğini kaybeden öğrencilerin yardımına jandarma ...
Başkan Çınar’dan kiraz yarışması ödül törenine davet
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan kiraz yarışması ödül törenine davet
Karantinadakilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan
YEREL HABERLER Karantinadakilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X