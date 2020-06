Battalgazi’nin çehresini değiştirecek projeler

Mahalle toplantıları kapsamında Ferhadiye Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçenin sorunlarını yakından bildiklerini belirterek, “Battalgazi’nin kaderinin değişmesi lazım. Bu kaderi değiştirecek projelerimiz var” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ferhadiye Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Muhtarlık binasının bahçesinde gerçekleştirilen toplantıda mahalle sakinlerinin sorun, sıkıntı ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, ilçeye yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Battalgazi ilçesinin kaderinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Güder, bu kaderi değiştirecek projelerinin olduğunu belirtti.



“Başkanımız önemli projelere imza atıyor”

Ferhadiye Mahalle sakinleri adına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten muhtar Adnan Çit, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e mahallemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah devletimizden ve hükümetimize zeval vermesin. Ülkemiz için Malatya’mız için önemli hizmetler sunuluyor. Başkanımız önemli projelere imza atıyor ve bizlere kapısı her zaman açık olan bir başkan. Bundan sonra da biz kendisiyle istişarelerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



Gücümüz millet, işimiz hizmet”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de yaptığı konuşmada, ‘Gücümüz millet, işimiz hizmet’ anlayışını kendilerine şiar edindiklerini vurgulayıp, “Biz bu görevlere talip olduğumuzda gücümüz millet, işimiz hizmet anlayışı ile yola çıktık. Bölgemizdeki insanlara hizmet etme adına elimizden gelen hizmeti hayata geçirerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İlçeye yapacağımız yatırımlar öncesi muhtarlarımızla istişare bulunuyoruz. Kendi mahallesindeki sıkıntıları bize aktarmak isteyen muhtarlarımız ile sürekli bir araya geliyoruz. Belediyemizin imkanları dahilinde tüm muhtarlarımıza yardımcı oluyoruz. Kernek’te bir kütüphanemiz vardı. Malatyalı çocuklarımız oradan istifade ediyorlardı. O kütüphane Malatya’mıza küçük geliyordu. Oraya büyük bir kütüphanenin yapılması gerekiyordu. Önceki dönemde arkadaşlarımız çalışmayı başlatmışlardı ama Kültür ve Turizm Bakanlığı’na pandemi nedeniyle yer tahsisi yapamadığımız için Malatya’da kütüphane yapılamadı. Bunun Malatya için ciddi bir ihtiyaç olduğunun farkındayız. Arkadaşlarımızın özellikle bu konu üzerinde ayrıca durmaları talimatlarını verdim” şeklinde konuştu.



“Gençlik merkezleri yapıyoruz”

Sanat Okulunun kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Güder,” Sanat Okulunun geçmiş dönemde Yeşil Kuşak projesi ile bütünleştirilerek kaldırılması gündemdeydi. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Tabi bunlar bugünden yarına olabilecek projeler değil. Çalışmalarımız Bakanlık düzeyinde devam ediyor. Umut ediyorum ki; Kütüphane sorununu en kısa süre içerisinde hallederek evlatlarımızın faydalanabileceği modern bir kütüphaneyi biran önce Malatya’mıza kazandırırız. Battalgazi ilçesine gençlik merkezleri yapıyoruz. Ferhadiye, İstiklal ve Cevherizade mahallemiz genelde iç içe olan mahalleler. Burayla alakalı bir sosyal tesis düşüncemiz vardı. Çıkan aksilikler nedeniyle hayata geçiremedik. O projeyi rafa kaldırmadık. Projenin özellikle takipçisi olacağız” dedi.



“Battalgazi’nin kaderini değiştirecek projelerimiz var”

Battalgazi’nin kaderini değiştirebilecek güzel projelerinin olduğunu ifade eden Başkan Güder, “Malumunuz üzere belediye başkanlığı görevi süresi boyunca şanssız bir dönemi yaşıyoruz. Malatya’mızın da içerisinde yer aldığı bir depremin Malatya’da yaşanmış olması. Hemen akabinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de pandemi ile karşı karşıya kalması. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği gibi belediyemizin yatırımlarını da etkiledi. Bunlar bizim için mazeret değil. Battalgazi’nin kaderinin değiştirilmesi gerekiyor. Battalgazi’nin kaderini değiştirebilecek çok güzel projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Kanalboyu’nu aşağı doğru uzatmak. İnşallah bu çalışmamıza başlanacak. Bizde etrafındaki peyzaj düzenlemesini yaparak o kanalı aşağı doğru götürmek istiyoruz” diye konuştu.



“Kentsel dönüşüm ile şehri sıkışmışlıktan kurtarmamız lazım”

Kentsel dönüşümün Malatya için gereklilik değil şart olduğunu anlatan Başkan Güder, şunları söyledi: “Depremden sonra özellikle Battalgazi bölgesi için şöyle bir talebimiz vardı. Her evin deprem açısından tekrar incelenmesi. Battalgazi’mizdeki binalarımızın büyük bir çoğunluğu, 2000 yılından önce yani deprem yönetmeliğinden önce yapılan yapılar olduğunu biliyoruz. Allah vermesin yarın kuvvetli bir depremle karşılaştığımızda, Allah göstermesin bu durum birçok insanın hayatına mal olabilir. O yüzden kentsel dönüşüm Malatya için gereklilik değildir, şarttır. Şehri biraz dağıtmamız lazım. Bu bağlamda şehri bu sıkışmışlıktan kurtarmamız lazım. Bu şehri ancak açarak problemleri çözebilirsiniz. Şehri kurtarırken de Battalgazi bölgesini göz önüne getirdiğimizde, Şehir Gösteren’de önümüz kesiliyor. Buraya geliyoruz, makasın dar kısmı gibi. Solumuz Beydağı, sağımız Çevreyolu. Dolayısıyla Battalgazi’nin gelişebileceği, buraları da rahatlatabileceği kesim Çevreyolunun alt kısmı. Zaman zaman ben bunu konuşurken insanlar diyorlar, hiç çevreyolunun üstünden bahsetmiyorsun. Çevreyolunun üzerinde manevra yapabileceğimiz alan yo. Alan olmadığı yerlerde bazen bazı yerlerde doldur boşaltı yapmanız lazım. Dolayısıyla o bölgede kentsel dönüşüm şart. Sancaktar Mezarlığı diye tabir ettiğimiz yerde inşallah 110 dönümlük alanda bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan Battalgazi’nin kaderini değiştirecek dediğimiz projeleri, ilgili Bakanımızla görüştük. Cezmi Kartay’ın bir an önce düzenlenmesi lazım. O bölgede de çalışmamız var ve şuan arkadaşlarımız projelerini hazırlıyorlar. İnşallah amacımız Battalgazi’ye faydalı olmak. Battalgazi’yi daha yaşanabilir bir ilçe yapmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Program sonunda Ferhadiye Mahallesi Muhtarı Adnan Çit tarafından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e Ferhadiye mahalle sakinleri adına Ferhadiye Mahallesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

