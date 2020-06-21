Yeni Malatyaspor haftalar sonra 3 puan aldı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynadığı Göztepe maçından 3 puan alarak galibiyet özlemini dindirdi.

Sarıkırmızılılar galibiyet özlemine 12 maç aradan sonra son vererek taraftarını mutlu etti. Ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 12 maçta 10 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak haftalarca 3 puana hasret kalan Malatya ekibi, Göztepe galibiyetiyle alt sıralardan kurtulma adına da büyük fırsat yakaladı. Bu sezon özelikle ikinci yarıda Süper Lig kariyerinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya ekibinde ligin ilk yarısında görev yapan ve daha sonra görevine son verilen Sergen Yalçın’ın ardından ilk kez bir 90 dakika skor üstünlüğüyle noktalandı.

Göztepe galibiyetiyle önünde bulunan 6 maçı daha da önem kazanan Yeni Malatyaspor, 29. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarıkırmızılılar, İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Yeni Malatyaspor’un önünde sırasıyla, Fenerbahçe (D) Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D) Gaziantep Futbol Kulübü müsabakaları bulunuyor.

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