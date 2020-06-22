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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyespor’da kamp çalışmaları sürüyor

İHA

TFF 3.lig 3. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesi'ne ait Kale Göl Otel'de kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor’da kamp çalışmaları sürüyor

TFF 3.lig 3. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesi’ne ait Kale Göl Otel’de kamp çalışmalarını sürdürüyor.
3.ligin 18 Temmuz’da başlayacağının açıklanmasının ardından ligin kalan haftaları için kampa giren Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşık 1 ay süreceği açıklanan kampta günlük antrenmanlar Kale ilçesinde bulunan sahada gerçekleştiriliyor. Kampla ilgili açıklamalarda bulunan turuncu yeşillilerin kulübün teknik sorumlusu Alaattin Gülerce lige en hazır şekilde girmek istediklerini kaydetti.
Kale’de güzel bir ortamda lige hazırlandıklarını belirten Gülerce, “Geçen hafta yaptığımız Covid19 testinin ardından kampımız başladı. Amacımız Malatya’mıza bir daha üst liglerde hizmet edecek güçlü bir kulüp yapısı oluşturmaktır. İnşallah bu sezon hedefimize ulaşacağız. Yeni sezon için de planlamamıza şimdiden başladık. Bu anlamda bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kulüp başkanımıza teşekkürlerimiz sunuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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