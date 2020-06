Melekbaba Mahallesi’ndeki yatırımları inceledi

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melekbaba Mahallesi’nde gerçekleşen yol yenileme hizmetlerinin yanı sıra Gençlik Merkezinde ki son çalışmaları yerinde incelediler.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ile birlikte devam eden yatırımları incelediler.

Yol yenileme çalışmalarının yanı sıra Gençlik Merkezi projesine sağlanan desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Muhtar Ali Demir, “ Alt yapı dolgu malzemeleri serilen yollarımızın sıcak asfalt serimleri yapılmaktadır. Bisiklet ve yürüyüş yollarıyla yollarımız çok güzel bir görüntüye kavuşacak. Açılan yollar Melekbaba’ya kent merkezine bağladığı için çok önemlidir. Yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediyemize ve bugün mahallemizi ziyaret eden Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çakır ile Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlik Merkezimiz ise bizim yıllardır özlemini duyduğumuz bir yatırımdı, böylesine devasa bir yatırımın bu bölgede hizmete girecek olmasının heyecanını yaşıyoruz. Her yönüyle muhteşem bir eserdir.Emeği geçenlere sonsuz saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise, Türkiye’nin en büyük Gençlik Merkezlerinden bir tanesinin Melekbaba Mahallesinde hizmete gireceğini ifade ederken, desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.



"Melekbaba yeni yatırımlarla tercih edilen bir bölge olacak”

Melekbaba Mahallesi’nin yeni yatırımlarla farklı bir hüviyete ulaşacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin tüm yaşam alanlarını konforlu ve akıcı bir ulaşım ağıyla örmek adına bugüne kadar yaptığımız başarılı hizmetlerimizin üzerine koyarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Yeşilyurt’umuzun geleceğine kalıcı eserler bırakmak içinde hizmetlerimizi planlı ve sağlıklı bir şekilde yürütmekteyiz. Melekbaba mahallemiz ise bizim değişimine ve dönüşümüne önem verdiğimiz mahallelerimiz arasında gelmektedir. Mahalle Muhtarımız ve mahalle sakinlerinin taleplerinin yanı sıra ekiplerimizin saha incelemelerinden çıkardıkları raporlar ışığında bu bölgemizde eksikliği hissedilen yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talebi neticesinde bölgemizde eksikliği hissedilen bir park alanı kazandırmak adına geçtiğimiz aylarda burada belirlediğimiz alanda bulunan metruk evi yıkıp, park çalışmalarına başladık. Bununla birlikte mahallemizin hem mevcut yollarının bakım ve onarımlarını yapıyoruz, bununla birlikte alternatif yol güzergâhları açarak trafik akışını rahatlatıyoruz. Yol yenileme çalışmalarımız bölgemizin gelişimi açısından çok önemlidir. Buradaki yollarımızın 50 metrelik yolla bağlantısını tamamladık. Açtığımız yollar ve diğer yatırımlarla burası daha fazla tercih edilecek, ciddi bir hareketlenme olacaktır. Melekbaba mahallemizin yaşam standardını daha iyi noktaya getirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından başlatılıp Yeşilyurt Belediyemizin de destek verdiği, bölgede başka bir örneği olmayan Gençlik Merkezimizin yapımı ise sürmektedir. 60 dönümlük alan üzerine muhteşem spor tesisi hizmete girecektir. Futboldan basketbola, judodan güreşe, tekvandodan kareteye, voleyboldan tenise, kapalı spor salonundan bisiklet yollarına, sosyal donatılarından otoparklarına kadar her türlü ayrıntının yer aldığı bu değerli spor yatırımıyla bu bölgemiz daha fazla değer kazanacaktır. Yeşilyurt ile Battalgazi sınırlarının kesiştiği hâkim bir noktada hizmete girecek olan bu özel yatırımla gençlerimiz daha fazla sporla buluşacak, burası çekim merkezine dönüşecektir. İç ve dış mekânlarıyla, okuma alanlarıyla, kütüphanesiyle, tefrişatları ve sportif alanlarıyla kentimizin değişen hüviyetine büyük kazanımlar sağlayacaktır. Malatya’mızın böylesine değerli bir tesise kavuşacak olmasından hepimiz gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlarımızın Malatya’mıza verdiği önemi bu tür yatırımlarla çok net görmekteyiz. Şahsım ve hemşerilerim adına bu tür yatırımların Malatya’ya gelmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza teşekkürlerimi gönderiyorum” dedi.



"Malatya’nın değişimi açısından önemli”

Melekbaba Mahallesi’nde gerçekleşen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise “ Melekbaba başta olmak üzere bu bölgemize ciddi yatırımlar yapan Belediyelerimizin gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Malatya’yı bir bütün halinde topyekün ayağa kaldırmak, alt yapısını tamamlamak buna bağlı olarak bağlantı yollarını açmak, mevcut yolları düzenlemek bu açıdan önemlidir. Yeşilyurt Belediyemizin Melekbaba mahallemizdeki bağlantı yollarının daha modern ve konforlu hale getirmesi şehrin gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin sayılı Gençlik Merkezlerinden birinin kentimizde hizmete girecek olması hepimizi mutlu etmektedir. Malatya hizmetlerin her zaman en iyisine layıktır. Şimdiden böylesine dev bir yatırımın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ” ifadelerini kullandı.

