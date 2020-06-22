Melekbaba Mahallesi’ndeki yatırımları inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melekbaba Mahallesi’ndeki yatırımları inceledi

İHA

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melekbaba Mahallesi'nde gerçekleşen yol yenileme hizmetlerinin yanı sıra Gençlik Merkezinde ki son çalışmaları yerinde incelediler.

Melekbaba Mahallesi’ndeki yatırımları inceledi

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melekbaba Mahallesi’nde gerçekleşen yol yenileme hizmetlerinin yanı sıra Gençlik Merkezinde ki son çalışmaları yerinde incelediler.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ile birlikte devam eden yatırımları incelediler.
Yol yenileme çalışmalarının yanı sıra Gençlik Merkezi projesine sağlanan desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Muhtar Ali Demir, “ Alt yapı dolgu malzemeleri serilen yollarımızın sıcak asfalt serimleri yapılmaktadır. Bisiklet ve yürüyüş yollarıyla yollarımız çok güzel bir görüntüye kavuşacak. Açılan yollar Melekbaba’ya kent merkezine bağladığı için çok önemlidir. Yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediyemize ve bugün mahallemizi ziyaret eden Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çakır ile Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlik Merkezimiz ise bizim yıllardır özlemini duyduğumuz bir yatırımdı, böylesine devasa bir yatırımın bu bölgede hizmete girecek olmasının heyecanını yaşıyoruz. Her yönüyle muhteşem bir eserdir.Emeği geçenlere sonsuz saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise, Türkiye’nin en büyük Gençlik Merkezlerinden bir tanesinin Melekbaba Mahallesinde hizmete gireceğini ifade ederken, desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

"Melekbaba yeni yatırımlarla tercih edilen bir bölge olacak”
Melekbaba Mahallesi’nin yeni yatırımlarla farklı bir hüviyete ulaşacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin tüm yaşam alanlarını konforlu ve akıcı bir ulaşım ağıyla örmek adına bugüne kadar yaptığımız başarılı hizmetlerimizin üzerine koyarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Yeşilyurt’umuzun geleceğine kalıcı eserler bırakmak içinde hizmetlerimizi planlı ve sağlıklı bir şekilde yürütmekteyiz. Melekbaba mahallemiz ise bizim değişimine ve dönüşümüne önem verdiğimiz mahallelerimiz arasında gelmektedir. Mahalle Muhtarımız ve mahalle sakinlerinin taleplerinin yanı sıra ekiplerimizin saha incelemelerinden çıkardıkları raporlar ışığında bu bölgemizde eksikliği hissedilen yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talebi neticesinde bölgemizde eksikliği hissedilen bir park alanı kazandırmak adına geçtiğimiz aylarda burada belirlediğimiz alanda bulunan metruk evi yıkıp, park çalışmalarına başladık. Bununla birlikte mahallemizin hem mevcut yollarının bakım ve onarımlarını yapıyoruz, bununla birlikte alternatif yol güzergâhları açarak trafik akışını rahatlatıyoruz. Yol yenileme çalışmalarımız bölgemizin gelişimi açısından çok önemlidir. Buradaki yollarımızın 50 metrelik yolla bağlantısını tamamladık. Açtığımız yollar ve diğer yatırımlarla burası daha fazla tercih edilecek, ciddi bir hareketlenme olacaktır. Melekbaba mahallemizin yaşam standardını daha iyi noktaya getirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından başlatılıp Yeşilyurt Belediyemizin de destek verdiği, bölgede başka bir örneği olmayan Gençlik Merkezimizin yapımı ise sürmektedir. 60 dönümlük alan üzerine muhteşem spor tesisi hizmete girecektir. Futboldan basketbola, judodan güreşe, tekvandodan kareteye, voleyboldan tenise, kapalı spor salonundan bisiklet yollarına, sosyal donatılarından otoparklarına kadar her türlü ayrıntının yer aldığı bu değerli spor yatırımıyla bu bölgemiz daha fazla değer kazanacaktır. Yeşilyurt ile Battalgazi sınırlarının kesiştiği hâkim bir noktada hizmete girecek olan bu özel yatırımla gençlerimiz daha fazla sporla buluşacak, burası çekim merkezine dönüşecektir. İç ve dış mekânlarıyla, okuma alanlarıyla, kütüphanesiyle, tefrişatları ve sportif alanlarıyla kentimizin değişen hüviyetine büyük kazanımlar sağlayacaktır. Malatya’mızın böylesine değerli bir tesise kavuşacak olmasından hepimiz gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlarımızın Malatya’mıza verdiği önemi bu tür yatırımlarla çok net görmekteyiz. Şahsım ve hemşerilerim adına bu tür yatırımların Malatya’ya gelmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza teşekkürlerimi gönderiyorum” dedi.

"Malatya’nın değişimi açısından önemli”
Melekbaba Mahallesi’nde gerçekleşen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise “ Melekbaba başta olmak üzere bu bölgemize ciddi yatırımlar yapan Belediyelerimizin gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Malatya’yı bir bütün halinde topyekün ayağa kaldırmak, alt yapısını tamamlamak buna bağlı olarak bağlantı yollarını açmak, mevcut yolları düzenlemek bu açıdan önemlidir. Yeşilyurt Belediyemizin Melekbaba mahallemizdeki bağlantı yollarının daha modern ve konforlu hale getirmesi şehrin gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin sayılı Gençlik Merkezlerinden birinin kentimizde hizmete girecek olması hepimizi mutlu etmektedir. Malatya hizmetlerin her zaman en iyisine layıktır. Şimdiden böylesine dev bir yatırımın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt’ta gençlik kampı kuruyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta gençlik kampı kuruyor
Başkan Güder’den kentsel dönüşüme neşter vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Güder’den kentsel dönüşüme neşter vurgusu
Malatya’da kavurucu sıcaklar geliyor
YEREL HABERLER Malatya’da kavurucu sıcaklar geliyor
Çiftçi proje başvuruları 7 Temmuz’a uzatıldı
YEREL HABERLER Çiftçi proje başvuruları 7 Temmuz’a uzatıldı
Hayvan Pazarı’nın eksikleri gideriliyor
YEREL HABERLER Hayvan Pazarı’nın eksikleri gideriliyor
Malatya’da maske kuralına uyuluyor
YEREL HABERLER Malatya’da maske kuralına uyuluyor
Şeyh Pınarı Mesire alanının eksikleri giderildi
YEREL HABERLER Şeyh Pınarı Mesire alanının eksikleri giderildi
441 konut sakinleri yüksek aidattan şikayetçi
YEREL HABERLER 441 konut sakinleri yüksek aidattan şikayetçi
Apartman önünde doğal sebze yetiştiriyor
YEREL HABERLER Apartman önünde doğal sebze yetiştiriyor
Hikmet Karaman ile 5 maçta 4 puan
YEREL HABERLER Hikmet Karaman ile 5 maçta 4 puan
Yeşilyurt Belediyespor’da kamp çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’da kamp çalışmaları sürüyor
Yeşilyurt'ta en iyi kiraz ve bahçesi ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta en iyi kiraz ve bahçesi ödülleri ...
Malatya Büyükşehir, Akçadağ’ın problemlerini çözüyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir, Akçadağ’ın problemlerini çözüyor
Yeni Malatyaspor haftalar sonra 3 puan aldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor haftalar sonra 3 puan aldı
Başkan Güder’den şehit babasına Babalar Günü ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Güder’den şehit babasına Babalar Günü ziyareti
Atıl şekilde bekleyen bina vatandaşın hizmetine sunulacak
YEREL HABERLER Atıl şekilde bekleyen bina vatandaşın hizmetine ...
Battalgazi’nin çehresini değiştirecek projeler
YEREL HABERLER Battalgazi’nin çehresini değiştirecek projeler
Battalgazi Otağı ile tarihe yolculuk fırsatı
YEREL HABERLER Battalgazi Otağı ile tarihe yolculuk fırsatı
Malatya’da korona virüs günlerinde otomobilde sinema keyfi
YEREL HABERLER Malatya’da korona virüs günlerinde otomobilde sinema ...
Büyükşehir, çağrı merkezi ile vatandaşın ihtiyaçlarına cevap veriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, çağrı merkezi ile vatandaşın ...
Milletvekili Fendoğlu’ndan galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan galibiyet sevinci
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardından
Ersan Parlatan: "Çok üzgünüz"
YEREL HABERLER Ersan Parlatan: "Çok üzgünüz"
Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Özer: "Bizim için hayati bir maçtı"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Özer: "Bizim için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X