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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahlı gasp şüphelileri yakalandı

İHA

Malatya'da silahla 1 kişinin cep telefonunu gasp eden şüpheliler yakalandı.

Silahlı gasp şüphelileri yakalandı

Malatya'da silahla 1 kişinin cep telefonunu gasp eden şüpheliler yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 19 Haziran'da A.T.'yi silahla tehdit ederek cep telefonunu gasp eden 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlatan Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suç aleti pompalı tüfek ve fişek yatağında 4 adet fişek ile A.T.'ye ait cep telefonu ele geçirildi.
Öte yandan, 21 Haziran tarihinde otodan hırsızlık olayının şüphelisi F.D. aynı gün yaşanan kovalama sonucu polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahısla birlikte 750 TL değerinde 2 adet güneş gözlüğü, 1 adet oto teybi ve 300 TL değerinde bir adet parfüm ele geçirilirken, şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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