Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi ekiplerinden Malatyaspor playoff maçlarına iddialı hazırlanıyor.
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 20192020 sezonunda yer aldığı A Grubunu 31 puanla 3. sırada bitiren Malatyaspor, playoff grubunu şampiyon tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılılar playoff müsabakaları hazırlıklarına geçtiğimiz hafta başlamıştı.
1966 yılında kurulan efsane kulüp yıllar sonra yeniden üst ligler için hesap yapmaya başladı. Playoff grubundaki 5 takımla birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Malatyaspor, bu hedefini gerçekleştirmesi halinde Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek için baraj maçı oynayacak.
Play off maçları hazırlıklarına başlayan Malatyaspor şampiyon olmak için Arapgirspor, Darendespor, Battalgazi Belediyespor, Arguvanspor ve Hekimhan Girmanaspor ile final maçları oynayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.