Şehit aileleri ve gazilerden Jandarmaya ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Şehit ve gazi sevdalısı değerli komutanım. Şehit ailelerimize ve gazilerimize yönelik gayretli çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Derneğimiz döneminizde güçlü bir yapıya kavuştu. Devletimiz, şehit yakınları ve gazilerimizi yalnız bırakmıyor. Her daim yanımız damısınız. Son yıllarda beklentilerimize yönelik büyük kazanımlar elde ettik. Bizler ülkemizin daima güçlü olmasını isteriz. Bugün devletimiz terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Sonuna kadar devletimizin yanında duracağız. Sizin de şehit aileleri ve gazilerin tüm programlarına katılarak bizleri yalnız bırakmadığınızı görüyoruz. Bu tür yaklaşımlar tarafımızı ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce de, "Şehit aileleri ve gaziler bizim için çok önemlidir. Daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin dernek çalışmalarıyla gerçekleştirmiş olduğunuz faaliyetleri başarılı buluyorum. Ben de sizlerle ilgili tüm faaliyetlere katılarak yanınızda olmaya çalışıyorum. Devletimiz şehit yakınları ve gazilere desteğini esirgemiyor” diye konuştu.

Gözükara, Albay İnce’ye plaket akdim etti.

Ziyaret esnasında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık telefon ile Albay Necmi İnce'yi arayarak şehit aileleri ve gazilere vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür etti.

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