Kamyonet direğe çarptı: 2 yaralı

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Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet direğe çarptı. Kazda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, MalatyaKayseri Karayolu Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi mevkinde yaşanan kazada 56 yaşındaki M.Ö. ‘nün kullandığı 44 PV 112 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyeti kaybederek yol kenarındaki yön levha direğine çarptı.

Kazada araç sürücüsü M.Ö. ile yanında bulunan Z.O. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı kazada yaralılardan Z.O'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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