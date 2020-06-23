Malatya’da parkmetre uygulaması yeniden başladı

Malatya’da bazı cadde ve sokakta parkmetre uygulaması yeniden hayata geçirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Ahmet Özer, “İuan için yaklaşık 25 noktada bin 200 araçlık park etmenin olacağı noktalarda, biz park metre uygulamasını başlattık” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte trafik yoğunluğunun olduğu 25 cadde ve sokakta park metre uygulaması yeniden uygulanmaya başlanıldı. İnönü Caddesinde Parktmetre görevlileri ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Ahmet Özer, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile birlikte yönetmelikler gereği belediye meclisi ve UKOME komisyonunu tarafından alınan karar doğrultusunda parkmetre uygulamalarını başlattıklarını söyledi.

Malatya’da şehir içi ana arterlerde trafik yoğunluğunun olduğunu ifade eden Özer, “Bu yoğunluğun kontrol edilmesi, yönlendirilmesi, sürücü davranışlarını geliştirilmesi açısından bu uygulamaları biz kanunun, yönetmeliklerin bize verdiği yetkiye istinaden sahada uygulama ihtiyacı hissettik. Başkanımızın da bu hususta özellikle trafikle ilgili aksaklıkların bertaraf edilmesi, diğer paydaşlarla da yapılan toplantı gereği bunun artık şehrimiz için bir ihtiyaç, bir zaruret olduğu kanaati ile uygulamayı başlatıyoruz. Şehir içi ana arterlerde trafik yoğunluğunu azaltmak, parkları disiplin altına almak, kısa süreli park etme alışkanlığını kazandırmak, bölgede esnaflara yük indirme, bindirme gibi yapılan işlemlerde kolaylık sağlamak amacıyla şehir içerisinde yaklaşık 25 noktada bin 200 araçlık park etmenin olacağı noktalarda, biz park metre uygulamasını başlattık. Şuan tamamında başlamadı. Özellikle bazı güzergahlarda pilot uygulama olarak başlattık. Kamuoyunda da güzel geri dönüşler, güzel tepkiler oldu. Burada önemli olan insanımızın, yayanın, araç kullanıcılarına bu hususta kolaylık sağlamak" diye konuştu.

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