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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim Uzmanı Mercan’dan LGS eleştirisi

İHA

Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan, Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) bu yıl seçmekten ziyade eleme üzerine kurgulanan bir sınavla karşı karşıya geldiklerini iddia etti.

Eğitim Uzmanı Mercan’dan LGS eleştirisi

Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan, Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) bu yıl seçmekten ziyade eleme üzerine kurgulanan bir sınavla karşı karşıya geldiklerini iddia etti.
Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Milyonlarca öğrencinin daha iyi bir lise eğitimi almak için ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) geçtiğimiz cumartesi günü yapıldığını hatırlatan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, sınava ilişkin görüşlerini dile getirdi.
Mercan, sınavla ilgili yaptıkları ilk değerlendirmede, 8.sınıf müfredatının 2.dönem konularından soru gelmediğini ancak MEB’in yayımladığı örnek sorularla çok da benzerlik göstermediğini ifade etti. 2020 LGS’nin, öğrencilerin, problem çözme, yorumlama, bilgiyi gerçek hayatla ilişkilendirebilme ve zaman yönetimi becerilerini ölçtüğünü ifade eden Dr.Özcan Mercan, sınava ilişkin detaylı yorumlar yaptı.
Mercan, “Sınavların amacı sorularla birilerini elerken birilerini seçmek olarak özetlenebilir. Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı seçmekten ziyade eleme üzerine kurgulanmıştı. Buda ister istemez şu soruyu akla getiriyor, LGS ne kadar etikti. Konuyu sınav özelinde özellikle de etik açıdan açacak olursak zor ve seçici sorulardan oluşan bir sınav kurgusu yerine sorularla öğrencileri nasıl tuzağa düşürebiliriz kurgusunun ön planda olduğu bir sınavla karşı karşıya geldik” ifadelerini kullandı.
Eğitim Uzmanı Mercan, “Bu da özellikle mart ayından beri pandemi süreci nedeniyle eve kapanmış dört duvar arasına hapsolmuş uzaktan eğitimle sınava hazırlanan öğrencileri olumsuz etkiledi. Her gün Covid 19 pandemisi, test sayısı, hastalığa yakalanan sayısı, entübe hasta sayısı, yoğun bakım hasta sayısı, ölen hasta sayısı gibi insanı derinden etkileyen Covid 19 haberleri, konuşmaları ve yorumlarıyla psikolojisi yıpranmış özellikle ay, gün, gece, gündüz, saat ve dakika yani zaman mefhumu erozyona uğramıştır. Ayrıca Malatya ve Elazığ özelinde depremi yaşamış maddi ve manevi yıkımlar yaşamakta olan ergen çağdaki bir çocuk için etikliği sorgulanır bir sınav olarak karşımıza çıktı. Bu güne kadar üniversiteye giriş sınavlarında bile bir sayfalık sorularla karşılaşılmamıştı ama bu sınavda çocuklar bu sorularla muhatap edilerek sınavda psikolojileri alt üst edildi. Her şeyi geçin sadece bu bile LGS'nin etikliğini düşündürmeye yeter. LGS deki diğer sorunlardan bahsetmek yerine özellikle bir eğitimci olarak Milli Eğitim Bakanlığına LGS başta olmak üzere eğitim öğretimdeki aksaklıklara günümüz şartlarının ötesinde ilerici, vizyonel, kalıcı çözümler üretmesi çağrısında bulunmak istiyorum” şeklinde konuştu.
Dr. Özcan Mercan, son olarak uzaktan eğitim sürecini tamamlayan ve bu süreçte ciddi mana da yıpranan öğrencilerin dinlenmeyi fazlasıyla hak ettiğini, puanların açıklanmasının ardından başlayacak tercih döneminde hedeflerini doğru belirleyerek karar vermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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