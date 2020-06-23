Taraftarlardan Başkan Gürkan’a ziyaret

Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Derebeyleri Taraftar Topluluğu temsilcileri ve bazı üyeler Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ettiler.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Derebeyleri Taraftar Topluluğu temsilcileri ve bazı üyeler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Derebeyleri Taraftar Topluluğu Temsilcisi Murat Alpay Malatyalıları, Malatyaspor çatısı altında toplamayı amaçladıklarını söyledi.

Derebeyleri Taraftar Topluluğu bünyesinde lise ve üniversite Derebeyleri yapılanmasını oluşturduklarını belirten Alpay, “Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Malatyalıları bir araya getirmek için üniversite yapılanmasını oluşturduk. 25 üniversitede şu an aktifiz. Amacımız bütün üniversitelere giderek bu yapılanmayı genişletmek. Yeni Malatyaspor’umuza bundan önce hep destek oldunuz. Yaşadığımız zor süreçte de desteğiniz artarak devam ediyor. 6 milyon lira katkı sağladınız. Malatyaspor sevdalıları ve Malatyalılar adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Malatyaspor taraftarının yapmış olduğu etkinlikleri takdir ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Yeni Malatyaspor'un Malatya’nın ortak paydası olduğunu söyledi. Türkiye’nin değişik yerlerinde 3 milyona yakın Malatyalının yaşadığına dikkat çeken Gürkan, “Yeni Malatyaspor sadece Malatya’da yaşayanların değil, memleketin dört bir yanına dağılmış tüm Malatyalıların ortak paydasıdır. Sahaya çıkan futbolcularımız bu 3 milyonun temsilcileridir. Aynı futbolcular Malatya’mızın onuru için mücadele ediyor. Spor insanları birleştiren en değerli sosyal etkinliktir. Yeni Malatyaspor'a sahip çıkmak için herkes elinden geleni yapmalı. Son 12 haftalık kötü periyot Göztepe maçıyla bitti. Birlik, beraberlik olduğu müddetçe her işi başarabiliriz. Takımın ligi iyi yerde bitireceğinden şüphemiz yok. Yeter ki herkes üzerine düşeni doğru biçimde yapsın” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Derebeyleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a kaşkol hediye etti.

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