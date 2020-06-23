Taraftarlardan Başkan Gürkan’a ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taraftarlardan Başkan Gürkan’a ziyaret

İHA

Taraftarlardan Başkan Gürkan’a ziyaret

Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Derebeyleri Taraftar Topluluğu temsilcileri ve bazı üyeler Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ettiler.
Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Derebeyleri Taraftar Topluluğu temsilcileri ve bazı üyeler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Derebeyleri Taraftar Topluluğu Temsilcisi Murat Alpay Malatyalıları, Malatyaspor çatısı altında toplamayı amaçladıklarını söyledi.
Derebeyleri Taraftar Topluluğu bünyesinde lise ve üniversite Derebeyleri yapılanmasını oluşturduklarını belirten Alpay, “Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Malatyalıları bir araya getirmek için üniversite yapılanmasını oluşturduk. 25 üniversitede şu an aktifiz. Amacımız bütün üniversitelere giderek bu yapılanmayı genişletmek. Yeni Malatyaspor’umuza bundan önce hep destek oldunuz. Yaşadığımız zor süreçte de desteğiniz artarak devam ediyor. 6 milyon lira katkı sağladınız. Malatyaspor sevdalıları ve Malatyalılar adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Malatyaspor taraftarının yapmış olduğu etkinlikleri takdir ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Yeni Malatyaspor'un Malatya’nın ortak paydası olduğunu söyledi. Türkiye’nin değişik yerlerinde 3 milyona yakın Malatyalının yaşadığına dikkat çeken Gürkan, “Yeni Malatyaspor sadece Malatya’da yaşayanların değil, memleketin dört bir yanına dağılmış tüm Malatyalıların ortak paydasıdır. Sahaya çıkan futbolcularımız bu 3 milyonun temsilcileridir. Aynı futbolcular Malatya’mızın onuru için mücadele ediyor. Spor insanları birleştiren en değerli sosyal etkinliktir. Yeni Malatyaspor'a sahip çıkmak için herkes elinden geleni yapmalı. Son 12 haftalık kötü periyot Göztepe maçıyla bitti. Birlik, beraberlik olduğu müddetçe her işi başarabiliriz. Takımın ligi iyi yerde bitireceğinden şüphemiz yok. Yeter ki herkes üzerine düşeni doğru biçimde yapsın” ifadelerini kullandı.
Ziyaret sırasında Derebeyleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a kaşkol hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı
YEREL HABERLER Malatya’da büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı
Malatya’da büyükşehir araç filosunu yeniliyor Büyükşehir 41 iş makinası ve aracı daha teslim aldı
YEREL HABERLER Malatya’da büyükşehir araç filosunu ...
Özcan'dan kayısı uyarısı
YEREL HABERLER Özcan'dan kayısı uyarısı
Hekimhan'da maden ocağına saldırı
YEREL HABERLER Hekimhan'da maden ocağına saldırı
Melekbaba Gençlik Merkezi açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Melekbaba Gençlik Merkezi açılmayı bekliyor
Eğitim Uzmanı Mercan’dan LGS eleştirisi
YEREL HABERLER Eğitim Uzmanı Mercan’dan LGS eleştirisi
Malatya’da parkmetre uygulaması yeniden başladı
YEREL HABERLER Malatya’da parkmetre uygulaması yeniden başladı
Sultansuyu TİGEM’de hasat mevsimi
YEREL HABERLER Sultansuyu TİGEM’de hasat mevsimi
Kamyonet direğe çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet direğe çarptı: 2 yaralı
Şehit aileleri ve gazilerden Jandarmaya ziyaret
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilerden Jandarmaya ziyaret
Yeni Malatyaspor’da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi
Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor
Silahlı gasp şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Silahlı gasp şüphelileri yakalandı
Malatya'da korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Malatya'da korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza
Melekbaba Mahallesi’ndeki yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Melekbaba Mahallesi’ndeki yatırımları inceledi
Yeşilyurt’ta gençlik kampı kuruyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta gençlik kampı kuruyor
Başkan Güder’den kentsel dönüşüme neşter vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Güder’den kentsel dönüşüme neşter vurgusu
Malatya’da kavurucu sıcaklar geliyor
YEREL HABERLER Malatya’da kavurucu sıcaklar geliyor
Çiftçi proje başvuruları 7 Temmuz’a uzatıldı
YEREL HABERLER Çiftçi proje başvuruları 7 Temmuz’a uzatıldı
Hayvan Pazarı’nın eksikleri gideriliyor
YEREL HABERLER Hayvan Pazarı’nın eksikleri gideriliyor
Malatya’da maske kuralına uyuluyor
YEREL HABERLER Malatya’da maske kuralına uyuluyor
Şeyh Pınarı Mesire alanının eksikleri giderildi
YEREL HABERLER Şeyh Pınarı Mesire alanının eksikleri giderildi
441 konut sakinleri yüksek aidattan şikayetçi
YEREL HABERLER 441 konut sakinleri yüksek aidattan şikayetçi
Apartman önünde doğal sebze yetiştiriyor
YEREL HABERLER Apartman önünde doğal sebze yetiştiriyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X