Malatya'da, 456 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 456 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada 456 kilo kaçak tütün, 1 av tüfeği ile 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Kaçak tütüne el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-23 20:12:54<br>

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