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Yeşilyurt Belediyespor ligde kalan 6 maça final gözüyle bakıyor

İHA

TFF 3.lig 3. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin kalan 6 haftasına iddialı hazırlanıyor.

Yeşilyurt Belediyespor ligde kalan 6 maça final gözüyle bakıyor

TFF 3.lig 3. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin kalan 6 haftasına iddialı hazırlanıyor.
İnönü Üniversitesi’ne ait Kale Göl Otel’de kamp çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilliler günde çift antrenman temposuyla güç depoluyor.
18 Temmuz’da başlayacak 3.Lig’de grubunda küme düşme korkusu yaşamak istemeyen ve kalan 6 maça iyi hazırlanmak için kampa giren Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor.
Yaklaşık 1 ay süreceği açıklanan kampta günlük antrenmanlarını Kale ilçesinde bulunan futbol sahasında gerçekleştiren Malatya temsilcisinde Teknik Sorumlu Alaattin Gülerce’nin kamp ortamı ve çalışma temposundan memnun olduğu ifade ediliyor.
Yeşilyurt Belediyespor ligin 29. haftasında deplasmanda Gölcükspor ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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