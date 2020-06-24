Malatya'da yılanların çiftleşme dansı

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<br>Taha AYHAN/YAZIHAN (Malatya), (DHA)MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, kayısı bahçesinde iki yılanın çiftleşme dansı görüntülendi.<br>Gövük Mahallesi Kuruçay mevkiinde kayısı bahçesi bulunan çiftçi, çalılıkların arasında iki yılanın çiftleştiğini gördü. İsme öğrenilemeyen çiftçi, cep telefonunun kamerasıyla yılanların çiftleşmesini görüntülendi. Bir süre sonra yılanlar bölgeden uzaklaşarak, gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-24 12:16:17<br>

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