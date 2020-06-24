Malatya’ya yatırım müjdesi Tüfenkci: “Malatya lokomotiflerin bakım merkezi yapılacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’ya yatırım müjdesi Tüfenkci: “Malatya lokomotiflerin bakım merkezi yapılacak”

İHA

Malatya’ya yatırım müjdesi Tüfenkci: “Malatya lokomotiflerin bakım merkezi yapılacak”

Ak Parti Malatya Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya’ya yatırım müjdesi vererek, “Ulaştırma Bakanımızın talimatıyla Malatya lokomotiflerin bakım merkezi yapılacak. İnşallah önümüzdeki 3 ay içerisinde bunun müjdesini Malatyalılarla paylaşmış olacağız” dedi.
Milletvekili Tüfenkci gündemdeki konulara ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.
“Mazlumun babasıydı, yetimin babasıydı”
Sözlerine geçtiğimiz günlerde Vedat eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü anarak başlayan Tüfenkci, “Vahap Başkanımız Doğanşehir’in babasıydı. Mazlumun babasıydı, yetimin babasıydı. Doğanşehir’e ve Malatya’ya büyük hizmetleri oldu. Malatya’da kurduğu bir markayı tüm dünyaya tanıtarak bizleri onurlandırdı. Böyle bir şahsiyeti biraz da beklemediğimiz bir zamanda kaybetmek, bu bizi derinden üzdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Doğanşehir’in her yerinde eseri var. Bu eserlerle inanıyorum ki hayır çeşmesi her zaman akacak” şeklinde konuştu.
“Malatya lokomotiflerin bakım merkezi yapılacak”
Malatyalılara yatırım müjdesi de veren Tüfenkci, lokomotif bakım merkezinin kısa süre içerisinde kurulacağını kaydederek, “Malatya bölgenin önemli kentlerinden birisi. Türkiye’de hızlı kalkınan illerin başında Malatya geliyor. Gerek tarımı ile gerekse sanayisi ile. Sanayinin gelişmesi bizim için çok önemli. 6. Bölge teşvikleri kapsamında Malatya’yı cazibe merkezlerinden biri haline getirerek önemli bir potansiyeli olan il haline getirmiştik. Bu noktada Organize Sanayi’deki yatırımlar hızla ilerlerken mevcut arıtmanın yetmediği ve yeni arıtma noktasında Ak Parti olarak sanayi bölgesine yeni arıtma projesi gerçekleştirdik. Şuanda bitti. İhale aşaması salgından dolayı ertelendi. Bakanımızla görüşme sonucunda temmuz ayında ihale gerçekleşecek. Model fabrikanın kurulmasında bakanımız talimat verdi. İnşallah bunu da en yakın zamanda hemşerilerimize hem bilgi olarak, hem de görsel olarak sunacağız. Bu da Malatya’daki sanayinin verimli bir şekilde üretimini sürdürerek rekabetçi bir il olmasının önünü açacak. Ulaştırma Bakanımızın talimatıyla Malatya lokomotiflerin bakım merkezi yapılacak. İnşallah önümüzdeki 3 ay içerisinde bunun müjdesini Malatyalılarla paylaşmış olacağız. Demiryolları Malatya için çok önemli. Bölge olarak onların bakımında çok önemli bir işlev görecek” ifadelerini kullandı.
“Masa başında oturarak rekolte belirlenmez”
Kayısıda rekolte tartışmalarına da değinen Tüfenkci, rekoltenin masa başında belirlenemeyeceğini belirterek, “Kayısı Malatya için önemli bir ürün. Esasında Türkiye için önemli. Kayısının değerinde alınıp satılması, üreticiyi memnun etmesi bu işin ticaretini ve ihracatlarını yapanların kazanması önemli. Bu noktada masa başında oturarak rekolte belirlenmez. Ben inanıyorum ki sahayı dolaşarak en az kayısı tüccarı kadar ihracatçının da Malatya’da ne kadar üretim var, rekolte ne kadar diye tahmin edebilme gücüne erişebilmesi lazım. Kayısının değerlendirilmesi noktasında adım atmamız gerekir. Herkesin kayısıya sahip çıkması lazım. Kayısının muhatabı yok, sahibi yok. Eğer sahibi olsaydı kayısı birlikleri rekolteyi çok rahat açıklayabilirdi. Malatya’da sevindiren bir gelişme oldu. Lisanslı Deponun birisi tamamlandı. Büyükşehir’in yapmış olduğu depo inşallah önümüzdeki sezona yetişecek. Bu noktada çiftçi ürünlerini ücretsiz bir şekilde depoya koyması, nakliye parasının bir kısmının devletçe karşılanması, yine depoya koyulan ürünün bankaca teminat kabul edilmesi, düşük kredili faize vesile olması, fiziki sağlıklı koşulların olması Malatya kayısısı, üreticisi ve tüccarı için önemli bir dönüm noktası olacaktır diye düşünüyorum. Üreticilerimiz acele etmesin, bu sene monolya hastalığı ve ilaç yetersizliği verim düşüklüğüne yol açtı. Salgın ve depremin de üzerine gelmesi bu durumlara neden oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MTÜ’de Covid-19 nedeniyle “E-Mezuniyet Töreni” düzenleniyor
YEREL HABERLER MTÜ’de Covid-19 nedeniyle “E-Mezuniyet Töreni” ...
Başarılı gençlik liderine hediye
YEREL HABERLER Başarılı gençlik liderine hediye
Malatya'da yılanların çiftleşme dansı
YEREL HABERLER Malatya'da yılanların çiftleşme dansı
2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Malatya ve Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya ve Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Bölgede en fazla ölüm Malatya’da meydana geldi
YEREL HABERLER Bölgede en fazla ölüm Malatya’da meydana geldi
Yeşilyurt Belediyespor ligde kalan 6 maça final gözüyle bakıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor ligde kalan 6 maça final ...
Yeni Malatyaspor'da hedef en az 9 puan
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da hedef en az 9 puan
Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın eski emir astsubayı tutuklandı 
YEREL HABERLER Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın eski emir ...
İş yeri kurşunlama olayının failleri yakalandı
YEREL HABERLER İş yeri kurşunlama olayının failleri yakalandı
Maden sahasında ateş açan 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Maden sahasında ateş açan 3 kişiye gözaltı
Malatya'da, 456 kilo kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da, 456 kilo kaçak tütün ele geçirildi
“Koku” filminin yönetmeni ve başrol oyuncusundan Başkan Güder’e ziyaret
YEREL HABERLER “Koku” filminin yönetmeni ve başrol oyuncusundan ...
Babalara mektuplar duygulandırdı
YEREL HABERLER Babalara mektuplar duygulandırdı
Maden sahasında ateş açan 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Maden sahasında ateş açan 3 zanlı yakalandı
Taraftarlardan Başkan Gürkan’a ziyaret
YEREL HABERLER Taraftarlardan Başkan Gürkan’a ziyaret
Malatya’da büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı
YEREL HABERLER Malatya’da büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı
Malatya’da büyükşehir araç filosunu yeniliyor Büyükşehir 41 iş makinası ve aracı daha teslim aldı
YEREL HABERLER Malatya’da büyükşehir araç filosunu ...
Özcan'dan kayısı uyarısı
YEREL HABERLER Özcan'dan kayısı uyarısı
Hekimhan'da maden ocağına saldırı
YEREL HABERLER Hekimhan'da maden ocağına saldırı
Melekbaba Gençlik Merkezi açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Melekbaba Gençlik Merkezi açılmayı bekliyor
Eğitim Uzmanı Mercan’dan LGS eleştirisi
YEREL HABERLER Eğitim Uzmanı Mercan’dan LGS eleştirisi
Malatya’da parkmetre uygulaması yeniden başladı
YEREL HABERLER Malatya’da parkmetre uygulaması yeniden başladı
Sultansuyu TİGEM’de hasat mevsimi
YEREL HABERLER Sultansuyu TİGEM’de hasat mevsimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X