Kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı

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Malatya’da, tombala usulüyle kumar oynatıldığı gerekçesiyle 2 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız iş yerinde 2 adet gizli kamera da ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, ruhsatsız ve isimsiz olarak faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan denetimlerde, 1072 SKM kapsamında 1 adet tombala kumar makinası, 794 adet tombala kartı, 361 adet değişik renklerde pinpon topu, 2 adet gizli kamera ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

İşyeri sorumlusu 2 şüpheli şahsa, 1072 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gerekli yasal işlemler yapıldı.

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