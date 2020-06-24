Şehit Dursun'un adı üstgeçide konuldu

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Malatya'nın Darende ilçesinde, 1998 yılında devriye esnasında PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen Jandarma Onbaşı Dursun Gökçe'nin ismi, üstgeçitte konuldu.

Karayolları tarafından ilçenin Yukarıulupınar Mahallesi'ne üst geçit yapıldı. İsimsiz kalan üstgeçide, 'Şehit Jandarma Onbaşı Dursun Gökçe'nin ismi verildi. Balaban Jandarma Karakolu'nun başvurusuyla harekete geçen karayolları, şehidin ismini üst geçide monte etti. Aslen Antalyalı olan Şehit Gökçe, 1998 yılında Balaban Jandarma Karakol'unda görev yaparken Yukarıulıpınar mevkinde devriye sırasında PKK'lı terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit oldu.

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