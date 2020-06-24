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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası yeşil bayrak ödülü Malatya Mercan okullarına

İHA

Dünya çapında 53 ülkede uygulanan EcoSchools Programı kapsamında Yeşil Bayrak ödülü Malatya'ya geldi.

Uluslararası yeşil bayrak ödülü Malatya Mercan okullarına

Dünya çapında 53 ülkede uygulanan EcoSchools Programı kapsamında Yeşil Bayrak ödülü Malatya’ya geldi.
Malatya Mercan Koleji, iki yıllık çalışmaları sonrasında uluslararası ‘Yeşil Bayrak’ ödülünü kazandı. Dünya Çapında 53 ülkede sürdürülen EcoSchools Programı, okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir sistem ile ödüller veriliyor. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler çevresel konularda bilgi edinmenin yanı sıra aileleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede de etkin rol almaları için verilen yeşil bayrak ödülünün Malatya’da bir okula verilmesi memnunlukla karşılandı.
Ödül almalarıyla ilgili açıklama yapan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, EcoSchools Programının okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra, program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşıdığı belirtildi. Yeşil Bayrak’ın, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir ekoetiket olduğunu ifade eden Mercan, “İlimizde EcoSchools programını başlatan ve etkili iki yıllık çalışma yürüten okulumuz Mercan Kolejileri çevreci yönüyle de başararak "Yeşil Bayrak" ödülüne hak kazanmıştır.Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için doğa ve doğal kaynaklara olan hassasiyetini bu ödülle bir kez daha kanıtlayan öğretmenlerime, EcoTeam mensubu öğrencilerimize, çevreci velilerimize, desteklerini esirgemeyen yerel yönetimler ve STK’lere teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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