Malatya'da torbacı operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarda, 2 bin 100 adet uyuşturucu hap ile 0,52 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, F.K., E.K. ,H.A.D. ve M.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.