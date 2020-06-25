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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin bagajında 110 kilo esrar ele geçirildi

İHA

Malatya'da sokak satıcılarına göz açtırmayan polis ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 110 kilogram esrar ele geçirdi.

Otomobilin bagajında 110 kilo esrar ele geçirildi

Malatya'da sokak satıcılarına göz açtırmayan polis ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 110 kilogram esrar ele geçirdi.
Kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan takip sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi görevlilerin koordinesinde gerçekleşen operasyonda 2 araç yakalandı. Araçlardan birinin bagajında yapılan aramada paketlenmiş 110 kilogram 900 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yine uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL'ye de el konulurken biri emekli polis olmak üzere 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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