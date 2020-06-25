Gençlik ve Spor İl Müdüründen ödülünü aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid19) ile mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara yönelik düzenlediği mektup yarışmasında 2229 yaş kategorisinde Malatya Gönüllü Gençlik Lideri Büşra Günata üçüncü oldu. Günata, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'dan ödülünü aldı.

Korona virüsün üstesinden gelinmesi için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına, temel ihtiyaçlarımızın karşılanması için üretim yapanlara ve güvenliğimiz için çalışan asker ve polislere, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda çalışanlara, sağlık personelleri için gençlik merkezlerinde maske üretimi yapan gönüllü gençlerimize ve vefa destek gruplarında görev yapanlara yönelik yazdığı mektup ile dereceye girmesinden dolayı, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan Büşra Günata’’yı makamında ağırlayarak saat, kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

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