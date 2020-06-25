Darendeli Arıcılar, bu yıl verim yüksekliğinden umutlu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darendeli Arıcılar, bu yıl verim yüksekliğinden umutlu

İHA

Darendeli Arıcılar, bu yıl verim yüksekliğinden umutlu

Malatya’nın Darende İlçesi’nde Arıcılık son yıllarda birçok ailenin geçim kaynağı olmaya başlarken, Bal üreticileri son iki yılda alamadıkları rekolteyi bu sezon alacaklarını söylediler.
Darende ilçesinde Arıcılar, bilinçli Arıcılık yaparak bölgenin bal ihtiyacını karşılıyor. Yüzlerce ailenin de geçim kaynağı olan Arıcılık, ilçede her geçen gün kovan sayısı artarak gelişiyor.

Verim yüksek bekleniyor
Arıcılar bu yıl baharda etkili yağışlarla yarınlara umutla bakıyorlar ve son iki yılda alamadıkları balı bu sezon alacaklarını söylediler.
Üretimle ilgili açıklamada bulunan 37 yıldır arıcılık yapan Emekli Öğretmen ve Arıcılar Derneği Başkanı Mehmet Kocaaslan, bu sezon ciddi rekolte beklediklerini söyledi.
Kocaaslan, ilçede Arıcılığın gelişmesinin en büyük nedeninin İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açmış olduğu Arıcılık kurslarının etkili olduğuna dikkat çekip, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Arıcılara daha fazla yardımcı olması gerekir. Özellikle damızlık Ana Arı getirerek arıcılara örnek olması gerekir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılığa verdiği desteği Arıcılara da vermeli” temennilerini iletti.
Bal’ın dünyanın en güzel gıdası olduğuna parmak basan Kocaaslan, “Arıcılıktan binlerce aile geçim sağlıyor. Şu an verilen teşvik kovan başı çok komik bir rakam. Arıcılar kovan ve petek yardımı yapılmalı. Bölgede Kayısıya alternatif bir gelir sağlanmasını istiyorsak Arıcılığa destek ve teşvikler artırılmalı” dedi.
Darende bölgesinde 250 300 ailenin Arıcılıkla geçim sağladığını belirten Kocaaslan, “Darende’de 20 kovan Arısı olan bir aile 100 kök Kayısısı olandan daha fazla gelir elde eder. Darende Arıcılık için oldukça verimli arazilere sahip. Özellikle keven ve kekik ağırlıklı yaylaları ile gezginci Arıcılıkta oldukça fazla verim alınabilir” şeklinde konuştu.
Arıcılar Derneğini yeni kurduklarını söyleyen Kocaaslan, “Darendeli Arıcıların korunması ve ilçe dışından gelen büyük Arıcıları bölgemize gelmelerine engel olmak için dernek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü, bu bölgenin nektarı ve çiçeği ancak Darendeli arıcılara yetiyor” dedi.
Kocaaslan, “ 2017 yılı içerisinde üretim rekor seviyelere ulaştı. Ama 2018 ve 2019 yıllarında verim düşük oldu. Arıcılar ciddi zarar ettiler. Ama bu yıl oldukça umutluyum. İnşallah son iki yılın zararını çıkarırız” diyerek, pazar sorunları olmadıklarını bildirdi.
Darende’de Arıların Keven ve Kekik ağırlıklı çiçeklerden beslendikleri için Darende Balı’nın aranan Ballar arasında olduğuna işaret eden Kocaaslan, Kayısı’ya alternatif gelir kaynakları oluşturmak için üreticileri Arıcılık yapmalarını önerdi.
Bölgenin coğrafi ve iklim yapısına uygun işler yapılırsa kazançlı olduğunu söyleyen Kocaaslan, “Arıcılık vatandaşlarımıza bir örnek olmalı. Bu gün Arıcılıkta yüzlerce aile geçim sağlıyor. Bu yıl arıcılar istenilen verimi alacaklardır inşallah. Nedeni ise yağışla birlikte hala çiçek var, nektar var dolayısı ile bizleri çok umutlandırdı. Yağmurlarla dağ taş çiçek bahçesini anımsatıyor” ifadelerini kullandı.
Kocaaslan, şeker balı üretenlerin de kendilerini olumsuz etkilediğini belirtip, “Vatandaşlar pek kalite ayrımı yapamıyor. Vatandaşlar kaliteli bal yemek istiyorsa tanıdığı bildiği üreticiden almalı Darende balının tanıtımı için tüm üreticilerin kaliteye önem göstermelidir üç beş kuruş fazla kazanalım diye kaliteyi düşürmeyelim” sözlerine yer verdi.
Kocaaslan, “Bu gün balın fiyatı süzme 60 TL, petek 75 TL ve kara kovan Balı da 125 TL den alıcı buluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğanşehir’de Başkanlık seçimi 26 Haziran’da yapılacak
YEREL HABERLER Doğanşehir’de Başkanlık seçimi 26 Haziran’da ...
Hekimhan Belediyesi’nden ilaçlama çalışması
YEREL HABERLER Hekimhan Belediyesi’nden ilaçlama çalışması
Malatya'da 110 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 110 kilo esrar ele geçirildi
Bülent Tüfenkci: “Şimdiye kadar hiçbir futbolcunun Malatya’dan alacağı kalmadı”
YEREL HABERLER Bülent Tüfenkci: “Şimdiye kadar hiçbir futbolcunun ...
Gençlik ve Spor İl Müdüründen ödülünü aldı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdüründen ödülünü aldı
Otomobilin bagajında 110 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilin bagajında 110 kilo esrar ele geçirildi
Malatya'da torbacı operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da torbacı operasyonu
Malatya'da 327 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 327 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi ...
Hayvancılığın sorunları görüşüldü
YEREL HABERLER Hayvancılığın sorunları görüşüldü
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'a 6 yıl hapis
YEREL HABERLER Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı ...
Milletvekili Fendoğlu: ” Kanun teklifimiz birçok mağduriyeti giderecektir”
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu: ” Kanun teklifimiz birçok ...
Güder: “Aile sağlık merkezi 5 mahallemizin hizmetine sunuldu”
YEREL HABERLER Güder: “Aile sağlık merkezi 5 mahallemizin hizmetine ...
Dağdeviren’den engellilere örnek davranış
YEREL HABERLER Dağdeviren’den engellilere örnek davranış
Kayısı bahçesinde kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayısı bahçesinde kenevir ele geçirildi
Uluslararası yeşil bayrak ödülü Malatya Mercan okullarına
YEREL HABERLER Uluslararası yeşil bayrak ödülü Malatya Mercan ...
Günpınar Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı
YEREL HABERLER Günpınar Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı
Şehit Dursun'un adı üstgeçide konuldu
YEREL HABERLER Şehit Dursun'un adı üstgeçide konuldu
Kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı
Fuhuş yapanlara para cezası
YEREL HABERLER Fuhuş yapanlara para cezası
Malatya’ya yatırım müjdesi Tüfenkci: “Malatya lokomotiflerin bakım merkezi yapılacak”
YEREL HABERLER Malatya’ya yatırım müjdesi Tüfenkci: “Malatya ...
MTÜ’de Covid-19 nedeniyle “E-Mezuniyet Töreni” düzenleniyor
YEREL HABERLER MTÜ’de Covid-19 nedeniyle “E-Mezuniyet Töreni” ...
Başarılı gençlik liderine hediye
YEREL HABERLER Başarılı gençlik liderine hediye
Malatya'da yılanların çiftleşme dansı
YEREL HABERLER Malatya'da yılanların çiftleşme dansı
2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X