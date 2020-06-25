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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akmercan Ortaokul protokolü imzalandı

İHA

Akmercan Ortaokul protokolü imzalandı

Malatya’nın Akçadağ İlçesinde yaptırılacak olan “Akmercan Ortaokulu”nun protokolü törenle imzalandı.
Vali Aydın Baruş Başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akmercan Turizm Taş. İnş. Güv. Sist. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti. adına Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Akmercan arasındaki protokole imza konuldu.
“Eğitime yüzde 100 destek” kampanyası kapsamında Malatya’nın Akçadağ İlçesinde 12 ay içerisinde tamamlanıp faaliyete geçmesi planlanan 12 derslikli “Akmercan Ortaokulu” inşaatı ile ilgili protokol Valilik makamında düzenlenen törenle imzalandı.
Akmercan Turizm Taş. İnş. Güv. Sist. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti. adına protokolü imzalayan Şerafettin Akmercan, “Yapmış olduğumuz ticari yatırımlara paralel olarak, sosyal sorumluluk yatırımlarını da, insani amaçlar ekseninde hayata kazandırmak için gösterdiğimiz gayretleri artırarak devam ettirmeyi kendimize görev saymaktayız” dedi.
Vali Aydın Baruş da konuşmasında eğitime yapılan yatırımın önemine temas ederek, Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezli olan ve Malatya’da büyük oranda zarara neden olan 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle ve daha önceden teknik çalışması yapılıp riskli olarak belirlenen okul binalarındaki yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Vali Aydın Baruş, “Deprem bölgesinde yaşadığımızdan çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim alması için sağlam binalar yapmamız gerekiyor. Bu çerçevede de Akçadağ İlçemizde riskli olduğu tespit edilen ortaokul binamızın yenilenmesi kapsamında hayırseverlerimizin katkısını istemiştik. Akmercan Şirketimizde bu talebimize olumlu yaklaştılar ve Akçadağ ilçemize 12 derslikli Ortaokulu yapmak üzere kendileri ile anlaştık. Yapılacak ortaokul binamız, protokolün imzalanmasından sonra 12 ay içerisinde bitirilecek ve eğitim hayatına kazandırılacak bu manada ilimize destek veren tüm hayırseverlerimize olduğu gibi Akmercan Şirketimize, Sayın Gazi Akmercan'a ve protokolü imzalayacağımız Şerafettin Akmercan'a şükranlarını sunmak istiyorum. Gerçekten onların desteği bizlere güç ve kuvvet veriyor. Çocuklarımızın güzel okullarda, sağlıklı okullarda eğitim alması için yapmış oldukları bu fedakarlık Malatyalıların gönlünde muhakkak takdir edilecektir. Ben bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum, inşallah yapılacak çalışmalarda sağlıklı bir şekilde yürütüldüğü takdirde zamanında bu okul bitirilir ve eğitim hayatımıza, Akçadağ İlçemizin eğitim hayatına bu okul kazandırılmış olur. Tekrar hayırlı olsun diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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