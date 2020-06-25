Güder, engelli ailenin misafiri oldu

Otizm hastası Hiranur ve Miraç Aydın kardeşlerin ‘salıncak’ hayalini gerçekleştiren Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Aydın ailesinin çay davetini geri çevirmeyerek evlerine misafir oldu.

Hasan Varol Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Gönül Aydın çiftinin otizmli çocukları Hiranur (13) ve Miraç'ı (15) evlerinin bahçesine salıncak kurdurarak hayallerine ortak olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ailenin çay daveti isteğini geri çevirmedi. Aydın ailesinin evine misafir olan ve aileyle uzun uzun sohbet eden Başkan Güder, Hiranur ve Miraç ile de yakından ilgilendi. İki kardeş için yaptırılan salıncakta da Hiranur ve Miraç’ı sallayan Başkan Güder, aileden başka istekleri olup olmadığını da sordu. Sevgi dolu gözlerle kendilerini karşılayan otizmli çocukları görmenin anlatılamaz bir duygu olduğunu söyleyen Başkan Güder, her daim özel gereksinimli ailelerin yanında olduklarını belirtti.

“Talebimiz geri çevrilmedi, çocuklarımız çok mutlu oldu”

Otizmli çocuklarının pandemi sürecinde hayallerini gerçekleştiren Başkan Güder’e teşekkürlerini ileten anne Gönül Aydın, “Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Çocuklarımız bu pandemi sürecinde evde çok huzursuz oluyorlardı. Evde durmuyorlardı sürekli parka gidelim diyorlardı ve problem yaşıyorduk. Belediyeye başvurduk sağ olsunlar onlarda talebimizi geri çevirmediler. Başkanımızın talimatlarıyla bir gün içerisinde salıncağımızı kurdular. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Çocuklarım çok rahat bir şekilde oynayabiliyorlar. Dışarıya çıkmak istemiyorlar. Oğlumda olumlu gelişmeler oldu. Bahçeye çıkıp kendi kendine salıncakta sallanabiliyor. Kızım çok istiyordu. Bu süreçte kendileri de biz de çok rahat ettik. Biraz daha yükümüz hafifledi. Çok sevindik. Çocuklarımızla yakından ilgileniliyor. Çocuklarımıza değer verildiğini görünce biz de mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu çocukların sevinci dünyalara değer”

Özel çocuklarımızın sevincinin dünyalara değer olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Aydın ailesi bize çocuklarının vakit geçirebileceği, en azından evin dışarısına çıkardıklarında meşgul olabileceği salıncakların getirilmesini bizden talep ettiler. Bizde belediye olarak ailemizin talebini yerine getirdik. Ailemiz bugünde bizleri çaya davet ettiler. Bu davet bizleri çok mutlu etti. Hem Ailemizi ziyaret ederek çaylarını içtik, ailemizin sıkıntıları olup olmadığını sorduk, Hiranur ve Miraç evlatlarımızı gördük. Bu çocukların sevinci belki dünyada en büyük hazdır, mutluluktur. Ailemizi de tebrik ediyoruz. Bizlerde bir nebze onların yükünü paylaşıyoruz. Bu çocukların sevinci dünyalara değer. Çocuğunun mutluluğunu gören ailenin mutluluğu da insanların sevincine sevinç katıyor. Bunlar bizim kaderimiz. Bu gerçekleri yöneticiler olarak gündemimize taşımamız lazım. Gereken desteği ve yardımı her zaman yapmamız gerekir. Özel insanlarımıza sahip çıkmamız lazım. Özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Battalgazi Belediyesi olarak bizim Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezimiz var. Türkiye’de rol model olacak merkezdir. Battalgazi ilçemizde bulunan özel çocuklarımızı rehabilite ediyoruz. Bu çocuklarımızı da götürüp orada rehabilitasyon merkezinde biriken enerjilerini dağıtma noktasında önemli adımlar atıyoruz. Toplum olarak özel insanlarımızla beraber yaşamayı onları topluma kazandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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