Yeşilyurt Belediyesi ayak tenisi turnuvasının fikstür çekimi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi ayak tenisi turnuvasının fikstür çekimi yapıldı

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesinin destek verdiği Ayak Tenisi Turnuvasında, 1 ile 7 Temmuz tarihleri arasında amatör takımların oynayacakları maçların teknik toplantısı ve fikstür çekimi yapıldı.

Yeşilyurt Belediyesi ayak tenisi turnuvasının fikstür çekimi yapıldı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesinin destek verdiği Ayak Tenisi Turnuvasında, 1 ile 7 Temmuz tarihleri arasında amatör takımların oynayacakları maçların teknik toplantısı ve fikstür çekimi yapıldı.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesinde gerçekleşen toplantıya Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Yetkilileri, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat ile Amatör Takımların idarecileri katıldı.

“Önlemler ve oyun kuralları hakkında bilgilendirme yaptık”
Tüm takımlara başarılar dileyen Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat, “Yeşilyurt Belediyemize ve Sayın Başkanımıza spora verdiği desteklerden dolayı öncelikle teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralları altında gerekli önlemler alınarak düzenlenecek olan Ayak Tenisi Turnuvasında 1 ile 7 Temmuz tarihleri arasında amatör takımların katılımıyla ilk etap maçlarını yapacağız. 20 takımın katılımıyla düzenlenecek olan maçların teknik toplantısı ve fikstür çekimini yaptık, müsabakalarda alınacak önlemler ve oyun kuralları hakkında kulüplerimizi bilgilendirdik. Maçlara 15 yaşından büyük sporculardan kurulu takımlar, 2 asil 2 yedekten oluşan takımlarıyla yer alabilecekler. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Amatör takımların maçlarının ardından başvuru yapan diğer takımlarımız arasında 8 ile 15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak maçların teknik toplantısı ve fikstür çekimini yapacağız. Renkli ve heyecan dolu maçların oynanacağı turnuvaya tüm sporseverleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre oynanacak
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sportif aktivitelerden uzak kalan vatandaşların sosyal mesafe ve hijyen kuralları altında keyifli ve eğlenceli anlar yaşaması için düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvasında sıkı tedbirler uygulanacak.
Oyun alanına girecek olan sporcular, antrenör ve kulüp yetkililerinin ateşleri ölçülüp kayıt altına alınacak olup, 38 derece ve üstü ateşi tespit edilenlerin alana girilmesine izin verilmeyecek ve sağlık kuruluşlarına bilgi paylaşımı yapılacak. Oyun alanına giren herkesin maske takması zorunlu olacak, sporcular ise maçlar başladığı andan itibaren maskelerini çıkartabilecekler. Oyun alanının girişine el dezenfektan aparatları yerleştirecek olup, sporcu, antrenör ve izleyiciler ellerini dezenfekte edecekler. Maçlarda emniyet ve sağlık görevlileri de hazır bulunacak.
Malatya Park AVM Otopark alanında 1 Temmuz’da start alacak olan Ayak Tenisi Turnuvası Amatör Takımlar etabındaki 1.Tur maçlarının programı şöyle:
1 Temmuz 2020 Çarşamba:18:30 OrduzusporMalatyagücü FK, 19:00 Yeşilyurt A Kaldırımgücü A, 19:30 Yeşilyurt B Kaldırımgücü B, 20:00 Eski Malatya A Malatya Şehir A, 20:30 Malatya Şehir B 1966 Malatya Gençlik B, 2 Temmuz 2020 Perşembe:18:30 Yeşilyurt CAltın Raket, 19:00 Anadolu SelçukluBeydağıspor
19:30 Konakspor1966 Malatyagücü FK, 20:00 Galataspor Hekimhan Girmana
20:30 Orduzuspor A Eski Malatya B
Birinci ve ikinci tur maçları eleme usulüne göre, final maçları ise tek devreli lig usulüne göre 3 puan sistemi üzerinden oynanacak. Oldukça çekişmeli maçlara sahne olması beklenen karşılaşmaların ardından düzenlenecek yarı final ve final maçlarının ardından dereceye girecek olan takımlara düzenlenecek olan törenle kupa ve madalyaları takdim edilecek.
Amatör takımların katılımıyla düzenlenecek maçların ardından müracaat eden diğer takımların yer alacakları karşılaşmalar oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'den sokak hayvanları için basın açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti'den sokak hayvanları için basın açıklaması
Battalgazi Belediyesi’nden sınav öncesi okullara dezenfekte
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden sınav öncesi okullara ...
Malatya’da YKS’ye girecek öğrencilere otobüs ücretsiz
YEREL HABERLER Malatya’da YKS’ye girecek öğrencilere otobüs ücretsiz
Taze sebzeni balkonda üret projesi
YEREL HABERLER Taze sebzeni balkonda üret projesi
Malatya Büyükşehir’den büyüklere vefa
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den büyüklere vefa
Yeşilyurt Belediyesi, ulaşım ağını konforlu hale getirecek çalışmalara hız verdi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi, ulaşım ağını konforlu hale ...
Jandarma ve polislere başarı belgesi verildi
YEREL HABERLER Jandarma ve polislere başarı belgesi verildi
Güder, engelli ailenin misafiri oldu
YEREL HABERLER Güder, engelli ailenin misafiri oldu
Akmercan Ortaokul protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Akmercan Ortaokul protokolü imzalandı
Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Darendeli Arıcılar, bu yıl verim yüksekliğinden umutlu
YEREL HABERLER Darendeli Arıcılar, bu yıl verim yüksekliğinden ...
Doğanşehir’de Başkanlık seçimi 26 Haziran’da yapılacak
YEREL HABERLER Doğanşehir’de Başkanlık seçimi 26 Haziran’da ...
Hekimhan Belediyesi’nden ilaçlama çalışması
YEREL HABERLER Hekimhan Belediyesi’nden ilaçlama çalışması
Malatya'da 110 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 110 kilo esrar ele geçirildi
Bülent Tüfenkci: “Şimdiye kadar hiçbir futbolcunun Malatya’dan alacağı kalmadı”
YEREL HABERLER Bülent Tüfenkci: “Şimdiye kadar hiçbir futbolcunun ...
Gençlik ve Spor İl Müdüründen ödülünü aldı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdüründen ödülünü aldı
Otomobilin bagajında 110 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilin bagajında 110 kilo esrar ele geçirildi
Malatya'da torbacı operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da torbacı operasyonu
Malatya'da 327 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 327 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi ...
Hayvancılığın sorunları görüşüldü
YEREL HABERLER Hayvancılığın sorunları görüşüldü
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'a 6 yıl hapis
YEREL HABERLER Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı ...
Milletvekili Fendoğlu: ” Kanun teklifimiz birçok mağduriyeti giderecektir”
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu: ” Kanun teklifimiz birçok ...
Güder: “Aile sağlık merkezi 5 mahallemizin hizmetine sunuldu”
YEREL HABERLER Güder: “Aile sağlık merkezi 5 mahallemizin hizmetine ...
Dağdeviren’den engellilere örnek davranış
YEREL HABERLER Dağdeviren’den engellilere örnek davranış

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X