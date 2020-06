AK Parti'den sokak hayvanları için basın açıklaması

Sokak hayvanlarına yönelik toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığına Vekaleten atanan Kibar Aslan, AK Parti binasında basın açıklaması düzenledi. Başkan Aslan, “ Sahipsiz, sessiz can dostlarımız, sokak hayvanların yayındayız. Bizler Ak Parti Kadın Kolları olarak AK Parti, Genel Merkez Kadın kolları Başkanlığımızca organize edilen 81 İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen bu basın açıklamasını sahipsiz sessiz can dostlarımıza sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyarız. Bizlerin görevi, Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar, başkasının da canını düşünmektir” ifadelerini kullandı.

Aslan, “Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer verelim onları korumalıyız ve hayatını onlarla paylaşmalıyız . Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar. İki Cihan serveri, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in (SAV) Hadis i şerifinde bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun diyerek bizleri uyarmıştır. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için belirli günlerde bir kap su bir kap mama kampanyasına bizde AK Parti Kadınlar olarak destek oluyoruz . Buradan ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sende sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su bir kap mama bırak” diye konuştu.

