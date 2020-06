MTÜ’de yeni fakültelere bu yıl öğrenci alınacak MTÜ’de E-mezuniyet töreni ve E-konser gerçekleşti

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) Covid19 ile mücadele kapsamında bu yılki mezuniyet töreni üniversitenin Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden Emezuniyet ve Ekonser şeklinde gerçekleşti. Mezuniyet töreninde Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yeni kurulan fakültelere bu yıl ilk öğrencilerin alınacağını açıkladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde 2019 2020 EğitimÖğretim Yılı mezuniyet töreni ve Yavuz Bingöl konseri, Covid19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜUZEM) üzerinden gerçekleşti. Konferans salonunda sadece akademik yöneticilerin katıldığı törende Malatya'daki okul birincisi 7 öğrenci ile Malatya dışındaki 2 öğrenci katıldı.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, şehit ve gazileri anarak başladığı konuşmasında yine geçtiğimiz hafta vefat eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ve yine trafik kazasında vefat eden Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu öğrencisi Enes Yiğit’i de andı.

Covid19 salgını nedeniyle bu yıl mezuniyet törenlerinin bu şekilde yapıldığını belirten Karabulut, “Geçtiğimiz yıl 585 öğrencimiz mezun olmuştu. Bu yıl 576 öğrencimizi mezun ediyoruz. Üniversitemiz eğitim ve akademik faaliyetlerine başladığı Eylül 2018’den bugüne yaklaşık 1.5 yıl geçti. Öncelikle burada üniversitemizin kuruluşunu sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya’daki tüm kurumlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Yine, üniversiteye sahiplenen ve her alanda desteğini sürdüren Malatyalı hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Tıp dahil yeni 4 fakülte ve 1 MYO ilk öğrencilerini bu yıl alıyor

Kuruluş Kanunu 16 Haziran 2020’de yayımlanan Tıp Fakültesinin bu yıl öğrenci alacağının da müjdesini paylaşan Rektör Prof. Dr. Karabulut, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin 3, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin 5, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültelilerinin 2 bölümü olmak üzere 11 yeni bölüme de bu yıl öğrenci alınacağını dile getirdi. Karabulut, Mart 2020’de kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun da 1 programına da bu yıl öğrenci alınacağını aktardı.

Üniversitelerinin ikinci yılında Tıp Fakültesi’nin kuruluşunu da gerçekleştiğini kaydeden Rektör Karabulut, "Tıp Fakültemiz, sadece üniversitemiz için değil Malatya ve bölgemiz içinde önemli bir kazanımdır. Malatya sağlık konusunda bölgenin merkezi olması açısından çok önemli bir aşama kaydetmiştir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, var olanı değil, olmayanı, eksikliği hissedilen, ihtiyaç duyulan alanlarda kendi misyon ve vizyonu ile hareket edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. YÖK Başkanım Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a, YÖK Üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Tüm amaçlarının Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ni ülkenin, bölgenin ve Malatya'nın gururu olacak bir yükseköğretim kurumu olmasını sağlamak olduğunu kaydeden Karabulut, "Yeni bir üniversiteyi sahaya yansıtmadık, yenilikçi bir üniversiteyi sahada yansıttık. Üniversitemiz adına 2 yılda önemli çalışmalar ve hedefler gerçekleşti. Yoğun olduk, ama hiç yorulmadık. Çünkü memleketimizi seviyoruz. Enerjimizi vatanımıza olan hizmet borcunu gerçekleştirme azim ve kararlılığından alıyoruz. Sadece akademik birimlerimizi aktif yapmakla kalmadık, bir üniversite de olmazsa olmaz olan öğrencilerimizin yararlanacağı fiziki şartları, sosyal yaşam alanlarını, sosyal hizmet alanlarını da oluşturmaya başladık. Battalgazi Yerleşkesi 1.5 yıldır üniversitemizin yerleşkesi olarak kullanılıyor. Ancak burası 12 yıldır üniversite yerleşkesi olarak kullanılıyor ve bu yıl öğrencilerimiz yaşam merkezine kavuşacak. Battalgazi Yerleşkemiz Malatya’nın nefes alacağı bir mekan olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Sağlık hizmet ve yatırımları güvenlik ve savunma kadar önemlidir”

Covid19 salgını sürecinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin yörüngesini kaybetmediğini belirten Karabulut, " Covid19 salgını ile ilgili süreç başladığında üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi ve uzaktan eğitim merkezi hazırdı. Üniversite olarak, hem Covid19 süreci ile mücadele etmek durumunda kaldık, hem de böyle bir dönemde kurumsal ve kuruluş çalışmalarımızı sürdürdük” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Covid19 sürecinde Türkiye’de belirsizlik yaşanmadı. Bu süreçte kendi medeniyet değerlerimizi yaşamanın ve yaşatmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Biz bize yeteriz düşüncesi bir kez daha hayat buldu. Devlet ile milletin kucaklaşması bir kez daha perçinleşti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çabalar ülkemizin krizi atlatmasında etkili olmuş, başka ülkelere de el uzatan bir noktaya gelmiştir. Türkiye, hem terörle, hem salgınla mücadele etti, hem de yardım isteyen ülkelere elini uzattı. Her alanda yerli üretimin ve üretenin söz sahibi olacağı yeni bir dünyada ile karşı karşıyayız. Bilgiyi üretmek kadar bilgiyi yönetmeninde ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Bilim üretmenin yanında bilimi topluma hizmete dönüştürmesinin de şart olduğu bir sürece gidiyoruz. Sağlık hizmetleri önemli. Türkiye bunu başardı. Ancak sağlık ürünlerinin, tıbbi cihazların, en önemlisi ilaçlarında yerli ve milli olması gerektiği, istikbal ve istikrar için öncelikli bir konu oldu. Covid19 sürecinde ülkelerin güvenliği için sadece savunma konusu değil, tarımsal üretimi, gıda üretimi ve sağlık yatırımları ve sosyal hizmetler de aynı derecede güvenlik konusu olmuştur. Malatya Turgut Özal Üniversitesi bu gelişmelerin farkında ve bilimsel ve akademik anlamda alması gereken sorumlulukları biliyor. Yükseköğretim Kurulu, ülkemizin gurur ve onur duyduğu kurumlarımızdan birisi olmuştur. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’ın Yeni YÖK olarak ifade ettiği Yükseköğretim Kurulu, Covid19 sürecinde kısa zamanda alınan tedbir ve çözümler üniversite öğrencilerimizin mağdur etmemiş, üniversitelerimizde uzaktan eğitim ile kesintisiz eğitim sürdürülmüştür" ifadelerine yer verdi.

“Kariyer Merkezi tüm mezunlarımızın her zaman hizmetinde olacaktır.”

“Elimizdeki gerçek servet gençlerimizin varlığı ve yetenekleridir” diyen Rektör Prof. Dr. Karabulut, gençlerin Atatürk İlke ve İnkılaplarını unutmamalarını da isteyerek, “Her şeyden önemlisi; gözünüzü korkak alıştırmayın. Yerli ve milli kalın. Hangi mesleği yaparsanız yapın, şanlı tarihinizi, geçmişimizi, atalarımızın yaşadıklarını asla unutmayın. Bu ülke için, vatan için, bayrak için şehit olan kahramanlarımıza karşı sorumluluklarınızı unuttuğunuz gün kaybettiğiniz gün olacaktır. İnanıyorum ki, Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri bütün bu sorumlulukların farkındadır. Mezuniyeti bir ayrılık olarak görmeyin. Biz sizden ilgimizi, desteğimizi kesmiyoruz, irtibatı koparmıyoruz. Kariyer Merkezi ile sürekli irtibatlı ve iletişim içinde olun. Kariyer Merkezi tüm mezunlarımızın her zaman hizmetinde olacaktır. Elimiz elinizde, gözümüz üzerinizde olmaya devam edecek” dedi.

Öğrenici velilerine de teşekkür eden Karabulut, “Aslında bu eğitim sürecinin son 4 ayını neredeyse velilerimizle birlikte yürüttük. Çünkü üniversiteyi öğrencilerimizin evine taşıdık. Bu kez ev sahipleri sevgili öğrencilerimin değerli velileriydi. Uzaktan eğitim sistemi ile her ev üniversitemizin bir sınıfı oldu. Eğitimin bu dönem en büyük destekçilerinden birisi olan değerli velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Biz bize yeteriz" şeklinde konuştu.

Törende üniversite birincisi olan Ziraat Fakültesi Öğrencisi Enes Efendi Yılmaz ile Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ömer Bozkurt’a hediyelerini Rektör Prof. Dr. Karabulut vererek, Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulundan bu yıl birincinin çıkmasını çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Akçadağ MYO’da Gamze Bulunmaz, Darende Bekir Ilıcak MYO’da Meliha İpek, Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO’da Miraç Suna, Kale Turizm ve Otelcilik MYO’da Ağdar Alak, Yeşilyurt MYO’da Selcan Fırat ödüllerini MYO Müdürlerinden alırken, törene sistem üzerinden katılan Arapgir MYO’da Yeşim Avcı ve Battalgazi MYO’da Berna Karatepe’ye de adreslerine yollanacak.

Sanatçı Yavuz Bingöl’den Ekonser

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜUZEM) üzerinden ekonser veren Sanatçı Yavuz Bingöl, gelecek yılki mezuniyet törenine katılacağına dair söz verdi. Mezun olan öğrencileri tebrik eden Sanatçı Yavuz Bingöl, “Gurur duydum, inşallah önümüzdeki sene Malatya’da olacağız” dedi.

Vahap Küçük için anma köşesi

Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu’nu yaptırarak okulun tüm öğrencilerine burs veren Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük için de anma köşesi düzenlendi. Meslek Yüksekokulları arasında üniversite birincisinin Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu’ndan çıkması ise törene başka bir anlam kattı. Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Hayırsever insan Doğanşehir Belediye Başkanı merhum Vahap Küçük’e Allah’tan rahmet diliyorum. Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulumuzun binasını yapmakla kalmamış, öğrencilerimize burs vermiş, onların ulaşım ve barınma sorunları ile her zaman ilgilenmiştir. İlçesindeki eğitim düzeyinin yükselmesi için, ilçesindeki okuyan kişi sayısının artması için bir insan ancak bu kadar yatırım yapabilirdi. Allah mekanını cennet eylesin. Böyle bir kayıp bizleri gerçekten derinden üzmüştür. Küçük ailesine ve öğrencilerime bir kez daha baş sağlığı taziyelerimizi iletiyoruz” sözlerine yer verdi.

Sanatçı Bingöl Yavuz Bingöl Vahap Küçük için “Turnalara Tutun da Gel” türküsünü ithaf etti. Sanatçı Bingöl, “Vahap amcayı biliyor ve tanıyorum, hayırsever bir insandı. O’na layık olabilmesi için öğrencilerimizin çok çalışıp mesleklerinde başarılı olması Vahap Amcayı diğer dünyada mutlu edecektir" sözcüklerini kullandı

Merhum Vahap Küçük’ün oğlu işadamı Vahap Küçük’de Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜUZEM) üzerinden törene katıldı ve öğrencileri tebrik etti. İşadamı Vahap Küçük, “Mezuniyet töreninin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim için maalesef acı bir gün. Babamı geçen hafta kaybettik. Öğrencilerin hem velisi, hem babasıydı. Üniversite ile yakından ilgileniyordu. Babamın misyonunu bizler taşıyacağız. Her zaman yanınızdayız. Rektörümüzün ve öğrencilerimizin yanında olacağız. Üniversite birincisinin Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu’ndan çıktığı bilgisi geldi. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yakinen acımızı paylaştığınızı biliyorum. Sevgi ve saygı ile selamlıyorum” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, işadamı Vahap Küçük’e törenine katılımından dolayı teşekkür ederek, Vahap Küçük’ün isminin ve anısının yaşatılacağını kaydetti.

