İnönü Üniversitesine turuncu bayrak ödülü 3 ödül

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Malatya İnönü Üniversitesi 3 Turuncu Bayrak Ödülü almaya hak kazandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 3 Turuncu Bayrak Ödülü almaya hak kazanmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde Üniversitemize 3 Turuncu Bayrak Ödülü verilmesini memnunlukla karşıladık. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından üniversitelerdeki Engelsiz Üniversite çalışmaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ve 431 başvurunun yapıldığı mekânda erişilebilirlik kategorisinde 41 üniversiteye toplamda 118 turuncu bayrak ödülü verildi. Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde, üniversitemizin Diş Hekimliği, Spor Bilimleri ve İletişim Fakülteleri “Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı (Turuncu Bayrak)” ödülü almaya hak kazandı” denildi.

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