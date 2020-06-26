Jandarmadan kenevir operasyonu

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Malatya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı ekimi yapılan bin 835 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Doğanşehir ilçesi Yuvalı Mahallesinde yasa dışı kenevir ekiminin yapıldığı belirlenince harekete geçildi.

Gerçekleştirilen operasyonda ekili olarak bin 835 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 2 adet av tüfeği de ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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