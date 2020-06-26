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MTÜ Tıp Fakültesine 80 öğrenci alınacak MTÜ’de Tıp Fakültesi dahil 4 yeni fakültenin 13 bölümüne ilk öğrenciler bu yıl alınıyor

İHA

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Tıp Fakültesi ile birlikte yeni 3 fakültenin ve yeni 1 meslek yüksekokulunun bu yıl ilk defa öğrenci alımı yapacağını açıklad.

MTÜ Tıp Fakültesine 80 öğrenci alınacak MTÜ’de Tıp Fakültesi dahil 4 yeni fakültenin 13 bölümüne ilk öğrenciler bu yıl alınıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Tıp Fakültesi ile birlikte yeni 3 fakültenin ve yeni 1 meslek yüksekokulunun bu yıl ilk defa öğrenci alımı yapacağını açıklad.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçen yıl bin 170 olan öğrenci kontenjanının bu yıl 920 artarak yaklaşık 2 bine yükseldiği belirtildi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 16 Haziran 2020 tarihinde kurulan Tıp Fakültesine bu yıl 80 öğrenci alınacağını ifade ederek, "Kuruluşumuzun ikinci yılında Tıp Fakültemizin açılmasının mutluluğunu yaşarken, yine kuruluşumuzun ikinci yılında Tıp Fakültemize öğrenci alacak olmanın da ayrı bir gururunu tüm Malatyalı hemşehrilerimle birlikte yaşıyoruz. Bu gelişme sadece üniversitemiz için değil, bölgemiz için, Malatya’mız için çok önemli bir gelişmedir. Anadolu’da yeni bir üniversite olarak güçlü adımlarla uluslararası üniversite olma hedefine bir adım daha yaklaştık" dedi.
“3 fakültemizi 1.5 yılda hazır hale getirdik ve 12 bölüme ilk öğrenciler alıyor”
Kuruluş kanunlarında yer alan 3 yeni fakültenin toplam 12 bölümünü 2. yıllarında tamamen aktif hale getirdiklerini belirten Karabulut, Ziraat Fakültesi'nin de 2 olan aktif bölüm sayısının 3’e çıktığını söyledi.
Tarım Ekonomisi Bölümüne de bu yıl 30 öğrenci alacaklarını da ifade eden Rektör Karabulut, şunları söyledi:
"Kuruluşu Mart 2020’de gerçekleşen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu da 3 ayda hazır hale getirilerek Tıbbı Laboratuvar Teknikleri Programına bu yıl 30 öğrenciyi alıyoruz. Akçadağ MYO’da yeni 2 program, Doğanşehir Vahap küçük MYO’da yeni 1 program, Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO’da yeni 1 program ve Arapgir MYO’da yeni 4 programa bu yıl öğrenci alımını yapacağız. Meslek Yüksekokullarımızda 10 yeni programı daha aktif hale getirerek ilk öğrencilerimizi almış olacağız. Geçen yıl Meslek Yüksekokullarımızda 30 programa öğrenci alınmıştı, bu rakama 10 yeni programı daha eklemiş bulunuyoruz. Üniversitemiz kurulurken aktif olan tek fakülte olan Ziraat Fakültesi’nin 2 bölümü bulunuyordu. Bugün 5 fakültemiz aktif ve 16 bölüme öğrenci alıyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültemizi de önümüzdeki yıl öğrenci alması için başlayan çalışmalarımız devam ediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelerinin kuruluş müjdesini 17 Nisan 2018’de kamuoyu ile paylaştığını anımsatan Karabulut, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a merhum Özal’ın ve Malatya’nın ismini taşıyan üniversitemize her fırsatta vermiş olduğu çok değerli destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Çünkü Özal’ın ismine yakışan üniversite için kısa sürede alt yapımızı oluşturmaya başladık. Her zaman üniversitemizin yanında olan YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a, Malatya’mızın değerli milletvekillerine, Valimiz Aydın Baruş’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza, Ticaret ve Sanayi Odasına, Malatya ESOB’a, Ticaret Borsasına, tüm STK’larımıza, Malatyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin bu yıl açılacak ve ilk öğrencilerini bu yıl alacak olan fakülteler, bölümleri ve meslek yüksekokullarının yeni programları şu şekilde:
"Tıp Fakültesi 80. İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü 40,Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 40, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü 30, Konaklama İşletmeciliği Bölümü 30, İşletme Yönetimi Bölümü 40. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü 50, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 60, Biyomühendislik Bölüm 40, İnşaat Mühendisliği Bölümü 40, Yazılım Mühendisliği Bölümü 60.
Sanat Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü 40, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 20. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 30. Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbı Laboratuvar Teknikleri Programı 30, Akçadağ MYO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı 30, Akçadağ MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 30, Arapgir MYO Mekatronik Programı 30, Arapgir MYO Bilgisayar Programcılığı 40, Arapgir MYOElektrik Programı 40, Arapgir MYO Seramik, Cam ve Çinicilik Programı 30, Doğanşehir Vahap Küçük MYO Sosyal Güvenlik Programı 30, Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO İç Mekan Tasarım Programı 30, Yeşilyurt MYO Otomotiv Teknolojisi Programı 30."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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