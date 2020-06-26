Malatya'da otomobil takla attı: 4 yaralı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çolaklı Mahallesi mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 26 TL 254 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, Nurullah B. Mehmet P. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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