Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; MalatyaKayseri karayolu Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkiinde yaşanan kazada, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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