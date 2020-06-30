Yeni Malatyaspor’da gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi

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Süper Lig’in 30. haftasında cumartesi günü 18.30’da Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Yeni Malatyaspor’da bütün hesaplar kazanmak üzerine yapılıyor.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 12 karşılaşmadan 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan çıkaran sarıkırmızılılar, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Liglere verilen korona virüs arası dönüşünde önündeki 3 müsabaka için hedefini 6 puan olarak tutan, ancak bu planının gerisinde kalan Malatya ekibinde gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi. Sarı kırmızılılar, alt sıralardan kurtulmak adına büyük önem taşıyan Gençlerbirliği müsabakasını kazanarak korkulu rüya görmek istemiyor.

Malatya ekibinde geçen hafta Fenerbahçe karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor. Fenerbahçe karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Hadebe’nin durumunun ise maçtan önce netleşeceği belirtildi.

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