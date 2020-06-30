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Malatya’dan Gana’ya uzanan dostluk eli 112 çalışanları adına açılan su kuyusu

İHA

Gana'nın Kuzey Doğu Bölgesi'nde yer alan Gambaga'da Malatya sağlık çalışanları adına su kuyusu açıldı.

Malatya’dan Gana’ya uzanan dostluk eli 112 çalışanları adına açılan su kuyusu

Gana'nın Kuzey Doğu Bölgesi'nde yer alan Gambaga’da Malatya sağlık çalışanları adına su kuyusu açıldı.
Malatya Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Yetek, Gana’nın Gambaga bölgesinde açtıkları su kuyusu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu su kuyusu 112 çalışanları başta olmak üzere, Malatya Sağlık çalışanları adına vakfedilmiştir. Emeği geçen tüm kardeşlerime sonsuz teşekkür ederim. Mensubu olmaktan her an gurur duyduğum, uğruna çok emekler vermeye gayret ettiğim camiamızın böyle bir hassasiyet göstermesi ziyadesi ile memnun etmiştir. Allah hayırlarını kabul etsin. Ümmet bilincimizin daha da artması ümidi ile” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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