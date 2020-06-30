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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemal Sunal, 3 Temmuz’da anılacak

İHA

Malatya'nın değeri ünlü oyuncu merhum Kemal Sunal, memleketi Malatya'da anılacak. Yapılacak anma etikliği için konuşan Altın Kayısı Sanat Derneği Başkanı İbrahim Şahin Uyumaz, "Virüs tedbirlerini göz önünde bulundurarak 3 Temmuz' da Hürriyet Parkında Kemal Sunal'ı anma etkinliği düzenleyeceğiz" diyerek tüm Malatyalıları etkinliğe davet etti.

Kemal Sunal, 3 Temmuz’da anılacak

Malatya’nın değeri ünlü oyuncu merhum Kemal Sunal, memleketi Malatya’da anılacak. Yapılacak anma etikliği için konuşan Altın Kayısı Sanat Derneği Başkanı İbrahim Şahin Uyumaz, “Virüs tedbirlerini göz önünde bulundurarak 3 Temmuz’ da Hürriyet Parkında Kemal Sunal’ı anma etkinliği düzenleyeceğiz” diyerek tüm Malatyalıları etkinliğe davet etti.
Küçüğünden büyüğüne gönüllere taht kuran isimlerden olan merhum usta oyuncu Kemal Sunal, vefatının 20.yılında memleketi Malatya’da anılmak için hazırlıklar yapıldı.
Kültüre ve sanat alanında önemli eserler bırakan Malatya’nın değeri Kemal Sunal için düzenlenecek anma etkinliği için konuşan Altın Kayısı Sanat Derneği Başkanı İbrahim Şahin Uyumaz, “İlk başta usta bir oyuncu olması akabinde güldürürken de ağlatırken de düşündürmesi açısından Kemal Sunal kültür ve sanat alanında önemli bir yer edindi ilimizde ve ülkemizde. Kemal Sunal’ın kamera önünde söylediği ve yaptığı her hareketin sözün bir değeri ve gerçek hayatta bir anlamı var. Malatya kültürel değerini unutmayan bir yerleşim yeri her sene farklı etkinliklerle Kemal Sunal’ı anıyor ve Malatya kültürüne sahip çıktığı içinde her sene farklı etkinliklerle gerek belediyeler tarafından gerekse de STK’ lar tarafından Kemal Sunal anısına etkinlikler düzenleniyor. Bu senede inşallah 3 Temmuz’da bizler Altın Kayısı Sanat Derneği olarak Kemal Sunal’ı anma etkinliği düzenleyeceğiz. Etkinlikte virüs tedbirlerini göz önünde bulundurarak gerek sosyal mesafe gerek maske konusunda tedbirleri elimizden bırakmayacağız. Usta oyuncuyu memleketi Malatya’da çok güzel bir şekilde anacağız. Etkinliğimizde Kemal Sunal adına hemen hemen her şey olacak. Mesela Kemal Sunal’ın filmlerinden kesitler yer alacak. Çöpçüler Kralı, Hababam Sınıfı gibi, güldüren replikleri ağlatan replikleri yer alacak. Yeri ve zamanının daha sonra belli olacağı bu etkinliğimize herkesi davet ediyoruz. 3 Temmuz’da Malatya'nın değeri Büyük Usta Kemal Sunal’ı anma etkinliğimize, Hürriyet Parkı'nda saat 20.00'da bekliyoruz“ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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