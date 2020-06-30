Yardımlaşma derneğine kumar operasyonu

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin bir yardımlaşma derneği ile 3 oyun salonuna düzenlediği operasyonda tombala oynarken yakalanan 9 kişiye, 11 bin 125 TL ceza kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki 3 oyun salonu ile bir yardımlaşma derneğinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin, baskın yaptığı oyun salonları ve dernekte 1 tombala makinası, 794 tombala kartı, 361 pinpon topu, 2 gizli kamera, kumar oyunda kullanılan 158 iskambil kâğıdı ve kumar parası olan 900 TL ele geçirdi. Kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 11 bin 125 TL idari para cezası kesilirken, dernek binası ile oyun salonlarında kumar oynattığı belirlenen 5 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan ve oynatan kişilere ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmamaktan her birine 900 TL para cezası kesildi. <br>Öte yandan operasyon kapsamında bir eve düzenlenen baskında fuhuş yaptığı belirlenen 2 kişiye toplam 3 bin 500 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapıldığı gerekçesiyle 1 mekanın mühürlenmesi için ise çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-30 17:11:42<br>
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