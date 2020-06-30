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Yardımlaşma derneğine kumar operasyonu

DHA

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin bir yardımlaşma derneği ile 3 oyun salonuna düzenlediği operasyonda tombala oynarken yakalanan 9 kişiye, 11 bin 125 TL ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki 3 oyun salonu ile bir yardımlaşma derneğinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin, baskın yaptığı oyun salonları ve dernekte 1 tombala makinası, 794 tombala kartı, 361 pinpon topu, 2 gizli kamera, kumar oyunda kullanılan 158 iskambil kâğıdı ve kumar parası olan 900 TL ele geçirdi. Kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye,...

Yardımlaşma derneğine kumar operasyonu

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin bir yardımlaşma derneği ile 3 oyun salonuna düzenlediği operasyonda tombala oynarken yakalanan 9 kişiye, 11 bin 125 TL ceza kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki 3 oyun salonu ile bir yardımlaşma derneğinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin, baskın yaptığı oyun salonları ve dernekte 1 tombala makinası, 794 tombala kartı, 361 pinpon topu, 2 gizli kamera, kumar oyunda kullanılan 158 iskambil kâğıdı ve kumar parası olan 900 TL ele geçirdi. Kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 11 bin 125 TL idari para cezası kesilirken, dernek binası ile oyun salonlarında kumar oynattığı belirlenen 5 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan ve oynatan kişilere ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmamaktan her birine 900 TL para cezası kesildi. <br>Öte yandan operasyon kapsamında bir eve düzenlenen baskında fuhuş yaptığı belirlenen 2 kişiye toplam 3 bin 500 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapıldığı gerekçesiyle 1 mekanın mühürlenmesi için ise çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-30 17:11:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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