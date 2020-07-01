Fırat Kalkınma Ajansı'na 6 personel alınacak

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından, 1 Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilecek Uzman Personel, 3 Uzman Personel ve 2 Destek Personel alımı gerçekleştirecek.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "TRB1 Düzey 2 Bölgesinin; Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 3 Uzman Personel ve 2 Destek Personel alımı gerçekleştirecektir” denildi.

Müracatların 21 Temmuz ile 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacağı belirtilen açıklamada, "Fırat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Malatya İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilecek uzman personel ajansın merkez hizmet binasının bulunduğu Malatya ilinde görevlendirilecektir” ifadelerine de yer verildi.

Personel sınavıyla ilgili ayrıntılı bilginin ajansın web sitesinden alınabileceği kaydedildi.

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