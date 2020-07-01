Malatya’da 2 mezrada karantina kaldırıldı

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 2 mezrada 14 gündür uygulanan karantina kaldırıldı.

Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ ilçesi Taşevler Mahallesi Kalenderler mezrası ve Köleler Merkez mezrasında yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 17 Haziran 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştı.

Söz konusu mezralara giriş ve çıkışın 14 gün yasaklanmasından sonra yapılan kontrollerde Covid19 belirtisi görülmemesi üzerine karantınanı kaldırılması kararı verildi.

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